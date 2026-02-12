Le 1er avril 2026, Apple soufflera ses 50 bougies ! Pour marquer cet anniversaire historique, le Computer History Museum de Mountain View, en Californie, consacre une série d’expositions et d’événements à l’ascension fulgurante de la marque à la pomme. Un hommage appuyé à une entreprise qui, (relativement) fidèle à l’héritage de Steve Jobs, se tourne généralement davantage vers l’avenir que vers son passé.

Parmi les pièces exposées figurent des machines emblématiques qui ont façonné l’industrie technologique, comme l’Apple I, l’Apple IIc, le Lisa, le Macintosh, le Newton, sans oublier bien sûr l’iPod et l’iPhone. Autant de produits qui ont souvent redéfini l’informatique personnelle, la musique numérique et la téléphonie mobile.

Conférences, archives et TechFest

Un événement spécial réunissant des figures du secteur technologique est prévu le 11 mars, accessible uniquement sur inscription. Le 28 mars, l’« Apple@50 TechFest » proposera une journée complète d’animations incluses dans le billet d’entrée du musée.

Steve Jobs à gauche et Mike Markkula à droite, en 1983

En parallèle, le musée met en avant une impressionnante collection d’archives en ligne : photographies, documents internes, vidéos et entretiens avec des personnalités clés de l’histoire d’Apple, parmi lesquelles Mike Markkula (premier investisseur d’Apple et CEO de 1981 à 1983), John Sculley (patron d’Apple au milieu des années 80) ou encore Joanna Hoffman (la designer des icones du Mac). Plus récemment, Paul Terrell, le premier distributeur de l’Apple I via sa boutique de l’époque Byte Shop, a également partagé son témoignage.

Pour prolonger la célébration d’Apple bien lové dans son canapé, on rappelle à toutes fins utiles que l’énorme ouvrage Apple: The First 50 Years de David Pogue paraîtra le 10 mars 2026.