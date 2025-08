La maison d’enchères RR Auction organise une nouvelle vente exceptionnelle intitulée « Steve Jobs and the Apple Revolution », une vente qui doit se dérouler jusqu’au 21 août. Cette vente aux enchères exceptionnelle rassemble une collection impressionnante d’objets rares liés à l’histoire d’Apple, allant d’un Apple-1 fonctionnel signé par Steve Wozniak et Daniel Kottke (déjà à près de 100 000 dollars, avec une estimation à plus de 300 000 dollars), à des prototypes comme un iPad de première génération (estimé à 12 000 dollars), des Macintosh 128K fonctionnels, des Apple Lisa (le véritable ancêtre du Mac), un prototype de Macintosh TV, un ordinateur NeXT avec son imprimante laser NeXT, ou bien encore un Apple Newton transparent !

Outre les ordinateurs emblématiques, l’enchère propose aussi des objets insolites comme des balles de baseball signées par Steve Wozniak et Tim Cook, ainsi que des chèques historiques, photos, livrets et magazines liés à Steve Jobs. Une pièce sera certainement particulièrement convoitée : le chèque n°6 d’Apple Computer Co., signé par Jobs, Wozniak et Ronald Wayne, qui pourrait atteindre 25 000 dollars. Des iPhone originaux encore scellés, notamment un modèle 4 Go estimé à 50 000 dollars, complètent cette sélection qui ravira les passionnés de la marque à la pomme… à condition d’avoir le portefeuille bien garni.