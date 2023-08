Le chèque signé conjointement par Steve Jobs et Steve Wozniak durant la période de la création de l’Apple I a suscité un engouement inédit lors de sa vente aux enchères. Peut-être est-ce le fait que le chèque ait été signé 13 jours à peine avant la création de la société Apple Inc. par le trio de fondateurs historiques, mais toujours est-il que ce bout de papier s’est finalement adjugé pour la somme vraiment folle de 135 000 dollars !



Daté du 19 mars 1976, ce chèque provisoire de 116,97 dollars porte le numéro de série 2 et est adressé à Ramlor, une entreprise spécialisée dans la production de circuits imprimés. L’objectif des deux Steve était alors d’obtenir des cartes de circuits imprimés destinées aux premiers ordinateurs Apple I. RR Auction précise qu’il s’agit d’un chèque Wells Fargo, mesurant 7,5 pouces sur 3 pouces, avec des numéros de routage et de compte identiques à ceux des autres premiers chèques associés à Apple. Le commissaire priseur évaluait l’enchère finale à 50 000 dollars. Ce sera finalement presque 3 fois plus !

A noter qu’un autre document manuscrit a remporté un vif succès lors de cette même vente aux enchères : un projet de publicité manuscrit pour l’ordinateur Apple I, rédigé par Steve Jobs en personne, a atteint une enchère finale de 175 759 dollars !