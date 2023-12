Les prévisions de RR Auction ont été largement dépassées. Le site d’enchères tablait une enchère finale de 25000 dollars pour le chèque signé en 1976 par Steve Jobs (année de création d’Apple) et adressé au magasin d’électronique RadioShack, mais finalement, l’enchère finale a été adjugée à 46 063 dollars ! C’est beaucoup évidement, mais c’est tout de même en deçà du record déjà établi par un chèque similaire (signé aussi par Steve Jobs), soit 106 985 dollars au mois de mai dernier.

RadioShack a joué un grand rôle dans les débuts d’Apple, ainsi que le rappelle d’ailleurs RR Auctions dans la description du chèque : « Un chèque fascinant lié à l’un des grands héros méconnus du début du boom informatique : RadioShack. Les plus grandes innovations technologiques du XXe siècle sont toutes, à des degrés divers, redevables au magasin d’électronique basé à Boston. Steve Wozniak, qui a passé des heures à parcourir les allées de RadioShack lorsqu’il était adolescent, a économisé suffisamment d’argent pour acheter son système micro-informatique pionnier TRS-80, qu’il a utilisé pour construire sa fameuse « boîte bleue », un appareil illégal qui permettait d’obtenir gratuitement de longues heures d’appels téléphoniques à distance. La « boîte bleue » a cimenté le premier partenariat commercial entre Wozniak et Jobs, un duo qui a réussi à fabriquer et à vendre environ 200 boîtes pour 150 dollars chacune. Jobs a dit plus tard à son biographe que sans les boîtes bleues de Wozniak, « il n’y aurait pas eu d’Apple ». En d’autres termes : il n’y aurait pas eu d’Apple sans RadioShack. »