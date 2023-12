Un chèque d’Apple signé par Steve Jobs et dont le montant est de 4,01 dollars a été mis aux enchères. L’estimation du prix final est de 25 000 dollars.

Un nouveau chèque de Steve Jobs aux enchères

Le chèque provenant du compte de l’Apple Computer Company date du 23 juillet 1976 et mentionne la première adresse officielle de l’entreprise à Palo Alto. Il est libellé pour payer à RadioShack un total de 4,01 dollars et est signé par Steve Jobs. RadioShack était une chaîne de magasins qui vendait une variété de produits électroniques, gadgets et composants.

Il s’avère que RadioShack a d’une certaine façon un lien avec Steve Jobs et Steve Wozniak, les cofondateurs d’Apple. La maison d’enchères américaine RR Auction, qui propose le lot, indique :

Un chèque fascinant lié à l’un des grands héros méconnus du boom de l’informatique : RadioShack. Les plus grandes innovations technologiques du XXe siècle sont toutes, à des degrés divers, redevables au magasin d’électronique de Boston. Steve Wozniak, qui passait des heures à arpenter les allées de RadioShack lorsqu’il était adolescent, a économisé suffisamment d’argent pour acheter le système pionnier de micro-informatique TRS-80, qu’il a utilisé pour créer sa fameuse « blue box », un appareil illégal qui permettait de passer gratuitement des appels téléphoniques longue distance. La « blue box » est à l’origine du premier partenariat commercial entre Wozniak et Jobs, un duo qui a réussi à fabriquer et à vendre environ 200 box au prix de 150 dollars chacune. Plus tard, Jobs a déclaré à son biographe que sans les blue box de Wozniak, « il n’y aurait pas eu d’Apple ». En d’autres termes, il n’y aurait pas eu d’Apple sans RadioShack.

RR Auction assure que le chèque est « en très bonne condition ». La meilleure enchère est actuellement de 22 444 dollars. L’offre se terminera dans quelques jours.

Pour rappel, un autre chèque signé par Steve Jobs et Steve Wozniak a été proposé aux enchères cet été et a été vendu pour 135 000 dollars.