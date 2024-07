C’est une nouvelle pépite que nous a déniché le site officiel d’archives de Steve Jobs. Une vidéo inédite de Steve Jobs a refait surface, montrant le jeune entrepreneur de 28 ans tenter de convaincre une foule sceptique de l’explosion imminente du marché de l’informatique. Nous sommes en 1983, à l’International Design Conference d’Aspen dans le Colorado, et c’est un Steve Jobs endimanché et affublé d’un noeud papillon qui tente d’expliquer devant une audience de non-techniciens pourquoi l’ordinateur personnel sera un jour dans tous les foyers.

Jonathan Ive, l’un des fondateurs du site d’archives avec Tim Cook et Laurene Powell Jobs, fait la synthèse du discours de Jobs ce jour là : « Steve souligne qu’à l’époque, les efforts de conception aux États-Unis étaient axés sur l’automobile, avec peu d’attention ou d’efforts accordés à l’électronique grand public. S’il n’est pas rare d’entendre des dirigeants parler de la responsabilité nationale en matière de fabrication, j’ai trouvé intéressant qu’il parle de la responsabilité d’une nation en matière de conception. Dans son exposé, Steve prédit que d’ici 1986, les ventes de PC dépasseraient celles des voitures et que dans les dix années suivantes, les gens passeraient plus de temps avec un PC que dans une voiture. C’étaient des affirmations absurdes au début des années 1980. Décrivant ce qu’il considère comme étant inévitable qu’il s’agisse d’une nouvelle catégorie omniprésente, il demande du soutien aux designers présents dans le public. Il leur demande de commencer à réfléchir à la conception de ces produits, car bien ou mal conçus, ils seront quand même fabriqués. »

De fait, on peut entendre Jobs dire ces mots :« Nous avons la possibilité de rendre ces choses belles et nous avons la possibilité de communiquer quelque chose à travers le design des objets eux-mêmes. » La qualité du design sera le mantra d’Apple tout au long des années qui suivront.

Le site propose d’autres éléments en relation avec l’ l’International Design Conference d’Aspen. Outre la vidéo de 55 minutes, on y trouve un long texte de contextualisation, ainsi qu’une série encore plus rare de vidéos de Jobs faisant la démonstration du Lisa la veille de son discours. Ce dernier mentionne aussi l’émergence inexorable de l’intelligence artificielle, des décennies avant la création d’Apple Intelligence.