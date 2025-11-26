La maison Christie’s s’apprête à remettre aux enchères l’un des artefacts les plus symboliques de l’histoire de la tech : le contrat de partenariat signé le 1ᵉʳ avril 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ron Wayne. Ce document de trois pages, véritable acte de naissance de l’Apple Computer Company, est aujourd’hui estimé par les spécialistes entre 2 et 4 millions de dollars.

De gauche à droite : Steve Jobs, Steve Wozniak et Ron Wayne

Un accord fondateur aux parts inégalement réparties

Le contrat fixait la répartition initiale du capital à 45 % pour Steve Jobs, 45 % pour Steve Wozniak et 10 % pour Ron Wayne. Ce dernier, souvent oublié du grand public, a pourtant joué un rôle clé dans la formalisation juridique de l’entreprise. Mais l’aventure fut de courte durée, et douze jours seulement après la création d’Apple, Ron Wayne se retira du deal, redoutant ce qu’il décrira plus tard comme « une montagne russe » trop risquée. Wayne cède ses parts pour 800 dollars, puis touche un versement supplémentaire de 1 500 dollars.

Un choix qui aurait valu des milliards… en théorie

Si les 10 % de Wayne avaient été conservés (et s’ils avaient traversé intactes des décennies de restructurations, splits et émissions d’actions), ces parts de l’entreprise représenteraient aujourd’hui l’équivalent théorique de 409 milliards de dollars (calcul établi à partir de la valorisation actuelle d’Apple autour de 4 000 milliards). Un calcul purement symbolique bien sûr, mais qui illustre bien l’ampleur de ce qu’est devenue l’entreprise.

Le lot mis en vente comprend donc le contrat original et le fameux accord officialisant le retrait de Wayne. La dernière apparition publique de ces documents remonte à 2011, lorsque ces derniers avaient été acquis chez Sotheby’s pour près de 1,6 million de dollars par un collectionneur privé. Leur retour aux enchères, prévu le 23 janvier 2026, devrait attirer musées, investisseurs et passionnés fortunés de l’histoire d’Apple.