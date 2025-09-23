Plus de quarante ans après sa création, l’Apple-1 continue de faire rêver les collectionneurs. Lors d’une vente organisée par RR Auction, un exemplaire en parfait état de fonctionnement, conservé dans son boîtier en bois d’origine fourni par le légendaire Byte Shop, a atteint la somme impressionnante de 475 000 dollars. L’aura ides machines imaginées par Steve Wozniak est toujours intacte.

Un exemplaire complet et fonctionnel

Ce modèle rare comprenait sa carte mère d’origine, une interface cassette, un clavier Datanetics, une alimentation Triad, un moniteur d’époque ainsi que plusieurs cassettes logicielles. Restauré par l’expert Corey Cohen, l’ordinateur a été évalué à 8 sur 10 pour son état de conservation, un niveau exceptionnel qui a largement contribué à la flambée des enchères.

Un morceau d’histoire

L’Apple-1 vendu provient de la succession de June Blodgett Moore, première diplômée de Stanford Law School. Cette origine prestigieuse ajoute une dimension historique à l’objet. A noter que la même vente proposait également aux enchères un chèque signé par Steve Jobs en 1976, chèque qui s’est finalement adjugé pour 46 250 dollars. Symbole d’une époque où Apple n’était encore qu’un projet quasi artisanal, l’Apple-1 reste l’un des trésors les plus recherchés de la micro-informatique.

