Vous rêvez de vous glisser dans la peau de Steve Jobs (chacun ses fantasmes hein) ? Et pourquoi ne pas commencer par porter l’une de ses vestes ? Julian’s Auctions propose aux enchères une veste portée en 1984 par Steve Jobs dans le cadre d’une publicité pour le Macintosh. Steve Jobs portait cet ensemble pour une publicité papier où ce dernier se penchait sur un ordinateur Macintosh. Le cliché de la publicité est l’ouvre du photographe Bernard Gotfryd. La veste elle-même est un Brioni à rayures bleu marine signé Wilkes Bashford et disposant de deux poches avant, une poche poitrine, trois poches intérieures, des boutons gris, une doublure en soie mélangée crème, sans oublier un pantalon assorti. Un intrus s’est glissé dans l’une des poches de cette veste, soit une épingle Apple Macintosh ! Le costume est même vendu avec son cintre en bois, lui aussi de marque Wilkes Bashford.

Steve Jobs wasn’t known to make fashion statements, but these classic fashion staples certainly added to his quirky genius aesthetic. Now, they can be yours to own in our ‘Spotlight: History & Technology’ auction.

Register & Bidhttps://t.co/ZTLKPDODtg pic.twitter.com/D0hnFOgmMT

— Julien's Auctions (@JuliensAuctions) June 26, 2024