Ce 22 octobre 2025 marque la commercialisation des iPad Pro M5, MacBook Pro M5 et Apple Vision Pro M5. Chacun d’entre eux a été annoncé la semaine dernière par Apple.

iPad Pro M5 disponible à l’achat

La principale nouveauté de l’iPad Pro M5 est justement sa puce Apple M5. Celle-ci se veut plus puissante, tout particulièrement au niveau de la partie graphique (GPU), avec Apple proposant un accélérateur neuronal dans chaque cœur. Il y a aussi un Neural Engine 16 cœurs plus véloce. Résultat, les charges IA locales progressent jusqu’à 3,5 fois par rapport à la puce M4 et jusqu’à 5,6 fois face à la puce M1. Le processeur (CPU) jusqu’à 10 cœurs, dont le cœur de performance le plus rapide annoncé à ce jour, accélère les tâches multi‑thread, du graphisme vectoriel aux workflows d’architecture.

De plus, Apple a doublé les vitesses de lecture/écriture du stockage. La bande passante mémoire dépasse 150 Go/s (gain d’environ 30% par rapport au modèle M4) et les configurations 256 et 512 Go intègrent désormais 12 Go de RAM par défaut. S’ajoute à cela la présence de la puce Apple N1 pour le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 7, ainsi que le modem Apple C1X pour la 5G. Les tests pour la tablette sont à retrouver sur cet article.

Voici les liens directs pour acheter l’iPad Pro M5 qui débute à 1 119 € :

Le MacBook Pro M5 est également là

Dans le même temps, on retrouve le MacBook Pro M5. Lui aussi a pour principale nouveauté d’avoir la nouvelle puce en date d’Apple et un SSD plus rapide. Mais il n’y a pas vraiment d’autres changements, le nouveau modèle est surtout là pour améliorer les performances. Les tests sont à retrouver sur cet article.

Voici les liens directs pour acheter le MacBook Pro M5 qui débute à 1 799 € :

512 Go de stockage et 16 Go de RAM (1 799 €) : Amazon / Fnac / Boulanger / Darty

1 To de stockage et 16 Go de RAM (2 049 €) : Amazon / Fnac / Boulanger / Darty

1 To de stockage et 24 Go de RAM (2 299 €) : Amazon / Fnac / Boulanger / Darty

Et l’Apple Vision M5 débarque

Vient enfin l’Apple Vision Pro. Histoire de se répéter, ce modèle a pour principale nouveauté d’améliorer ses performances grâce à la puce M5. Il y a aussi un bandeau tissé à sangle double qui propose un meilleur confort. Les tests du casque de réalité mixte, à retrouver sur cet article, confirment le meilleur confort par rapport au premier modèle.

L’Apple Vision Pro M5 est disponible à l’achat pour 3 699 euros sur l’Apple Store en ligne.