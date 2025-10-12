Cette nouvelle semaine va être l’occasion pour Apple d’annoncer au moins trois nouveaux produits. On retrouverait les iPad Pro M5, Apple Vision Pro M5 et MacBook Pro M5 si l’on en croit les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

La puce M5 pour les iPad Pro et Apple Vision Pro

Gurman confirme (en partie) une fuite publiée récemment par le leaker coréen yeux 1122. Il avait annoncé qu’Apple dévoilerait de nouveaux produits par le biais de communiqués de presse et non d’une keynote d’ici les prochains jours.

En ce qui concerne l’iPad Pro M5, il y a déjà eu une grosse fuite à la fin septembre. Un YouTubeur russe a été en mesure de se procurer un modèle et même de faire un déballage. Il a également fait des tests de benchmarks, permettant de voir les gains par rapport au modèle M4. Côté design, rien ne changera manifestement, sauf peut-être l’ajout d’une seconde caméra frontale.

Pour sa part, le Vision Pro M5 ne changerait pas non plus de design. Il garderait le même que celui du casque de réalité mixte lancé par Apple l’an dernier. Mais il y aura un gain de performances en passant de la puce M2 à M5. Aussi, Apple proposerait une nouvelle sangle pour un meilleur confort général.

Même chose pour le MacBook Pro

Enfin, l’histoire serait similaire pour le MacBook Pro M5. Apple proposerait sa nouvelle puce pour un gain des performances, mais l’ordinateur portable en lui-même n’évoluerait pas au niveau du design. Il faudra attendre le MacBook Pro M6 pour cela, celui-ci ayant notamment la particularité d’avoir un écran OLED (qui serait même tactile).

À noter que le MacBook Pro M5 qu’Apple lancera ce mois-ci sera uniquement le modèle de base. Pour ce qui est des modèles avec les puces M5 Pro et M5 Max, il faudrait attendre le début de 2026.

Au-delà des nouveaux iPad Pro, Vision Pro et MacBook Pro, Apple doit lancer un nouvel HomePod mini, l’AirTag 2 et une nouvelle Apple TV 4K. La fuite de yeux 1122 mentionnait une présentation pour la semaine qui débutera demain. Gurman n’y fait pas mention pour le coup, bien qu’il parle d’une arrivée avant la fin de l’année.