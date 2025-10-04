Apple semble avoir entendu les critiques concernant le confort du Vision Pro et prépare un nouveau bandeau pour le prochain modèle. Des indices découverts dans le code d’Apple suggèrent l’arrivée d’une nouvelle sangle qui a pour nom « Dual Knit Band » en anglais. Il pourrait corriger l’un des principaux défauts du produit.

Le confort, principal défaut de l’Apple Vision Pro

Depuis son lancement, plusieurs utilisateurs se sont plaints du poids du Vision Pro, qui oscille entre 600 et 650 grammes (cela varie en fonction du cache anti-lumière et du bandeau utilisés). Cette masse exerce une pression sur la tête, rendant l’utilisation prolongée inconfortable. Les deux sangles actuellement fournies n’apportent pas de solution idéale : le bandeau tissé solo est confortable mais répartit mal le poids, tandis que le bandeau tissé double, plus efficace pour le soutien, est jugé moins agréable à porter.

La solution pourrait venir d’une nouvelle variante repérée par MacRumors. Une référence à un « Dual Knit Band » (bandeau à double tricot) a été trouvée dans le code d’Apple. Son nom suggère un accessoire hybride qui combinerait le matériau confortable du bandeau tissé solo avec une structure à double sangle pour un meilleur maintien.

Un nouveau bandeau en préparation

Une description textuelle associée indique que ce nouveau bandeau comporterait une sangle passant sur le dessus de la tête et une autre à l’arrière. Cette conception répondrait directement aux retours des utilisateurs. En effet, certains ont déjà modifié leur casque pour y attacher deux bandeaux tissés solo, une solution artisanale qui, selon eux, améliore considérablement le confort en répartissant mieux le poids.

Cette découverte vient corroborer une rumeur partagée par Bloomberg en juillet, qui évoquait déjà le développement d’un nouveau bandeau pour rendre le port du casque plus agréable sur de longues durées. L’apparition de cet accessoire semble donc de plus en plus probable.

Cette amélioration du confort serait l’une des rares nouveautés de l’Apple Vision Pro 2. Selon les fuites actuelles, la principale mise à jour matérielle sera l’intégration d’une puce M5 plus rapide. Le renouvellement de ce casque, dont le prix actuel est de 3 999 euros, est attendu avant la fin de l’année.