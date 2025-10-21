Les premiers tests sont arrivés pour le Vision Pro M5, annoncé récemment par Apple. Les premiers retours sont positifs sur le casque de réalité mixte. Il corrige plusieurs des défauts de la première version.

De la puissance grâce à la puce Apple M5

Comme pour les nouveaux iPad Pro et MacBook Pro, le passage à la puce Apple M5 est l’amélioration la plus notable du nouveau Vision Pro. Les testeurs rapportent une expérience utilisateur beaucoup plus fluide et réactive.

Les applications se lancent plus rapidement et la navigation entre plusieurs fenêtres est plus fluide, sans les saccades parfois présentes sur le modèle précédent.

La puce M5, plus efficiente sur le plan énergétique, chauffe moins et permet de réduire la consommation globale de l’appareil.

Les performances graphiques améliorées rendent les expériences de réalité mixte plus immersives et réalistes.

Confort : le bandeau tissé à sangle double change la donne

Le poids et le confort étaient les principaux points faibles du premier Vision Pro. Apple semble avoir écouté les critiques. Bien que le poids total de l’appareil n’ait que très peu changé, l’introduction du nouveau bandeau tissé à sangle double améliore l’expérience. Cette nouvelle sangle, qui s’inspire à la fois du bandeau tissé solo et du double bandeau tissé du premier modèle, répartit bien mieux le poids sur l’ensemble de la tête.

La pression sur le visage et les joues est réduite selon les testeurs, ce qui permet de porter le casque pendant plusieurs heures sans inconfort majeur. Les testeurs soulignent également qu’il est désormais possible de regarder un film en entier ou de participer à de longues réunions sans ressentir de gêne.

Écran et autonomie

Les écrans Micro-OLED du premier Vision Pro étaient déjà considérés comme les meilleurs du marché et Apple a réussi à les améliorer avec le modèle M5. Les nouvelles dalles offrent une luminosité de pointe plus élevée et une densité de pixels accrue. Le résultat est une image plus nette et des textes plus faciles à lire. L’effet de grille est quasiment invisible selon les testeurs. La qualité de la fonction passthrough, qui affiche le monde réel à travers les caméras, a également été améliorée, réduisant la latence et offrant un rendu plus naturel.

De plus, grâce à l’efficacité de la puce M5, l’autonomie du Vision Pro connaît une amélioration bienvenue. Alors que le premier modèle peinait à dépasser les deux heures d’utilisation, cette nouvelle version atteint plus facilement les trois heures, voire trois heures et demie en usage modéré. Cependant, le casque dépend toujours d’une batterie externe reliée par un câble, un choix de design que plusieurs testeurs continuent de regretter.

L’expérience globale : une évolution, pas une révolution

Tous les tests s’accordent à dire que l’Apple Vision Pro M5 est une bonne itération, corrigeant les défauts les plus évidents de son prédécesseur. Il est plus rapide, bien plus confortable et son affichage est encore meilleur. Cependant, il s’agit d’une évolution plutôt que d’une révolution. Le produit s’adresse toujours à la même cible : les professionnels et les développeurs prêts à investir une somme conséquente dans l’informatique spatiale. Ça va être un peu plus compliqué de séduire le grand public.

Les tests sont à retrouver sur TechRadar, CNET, 9to5Mac, Tom’s Guide ou encore Six Colors.

Prix et disponibilité

Dernier point à noter : le prix a baissé, à savoir 3 699 € pour l’Apple Vision Pro M5 contre 3 999 € pour le modèle précédent. Il est possible de précommander un modèle sur l’Apple Store en ligne, la commercialisation se fera à partir du 22 octobre.