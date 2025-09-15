Ce 15 septembre 2025, Apple proposera au téléchargement iOS 26 en version finale pour l’ensemble des utilisateurs. Cela fera suite à plusieurs bêtas et une release candidate. Une sauvegarde préalable de votre iPhone est recommandée pour récupérer vos données personnelles en cas de problème lors de l’installation.

Pourquoi sauvegarder son iPhone avant la mise à jour

Les mises à jour majeures (que ce soit iOS ou un autre système d’exploitation) peuvent comporter des risques, même si Apple teste rigoureusement ses systèmes. Un dysfonctionnement durant l’installation ou un problème technique inattendu pourrait corrompre vos données. Sans sauvegarde, vous risquez de perdre définitivement vos photos, messages, contacts, applications et leurs données associées.

De plus, iOS 26 propose de nouvelles fonctionnalités qui modifient certains aspects du système, dont l’interface Liquid Glass. Si vous rencontrez des incompatibilités avec vos applications favorites ou des bugs gênants, une sauvegarde vous permettra de revenir temporairement à iOS 18.

Méthodes de sauvegarde recommandées

Sauvegarde iCloud : la solution la plus simple consiste à utiliser iCloud. Rendez-vous dans Réglages > [Votre nom] > iCloud > Sauvegarde iCloud et activez l’option. Lancez ensuite une sauvegarde manuelle en appuyant sur « Sauvegarder maintenant ». Cette méthode synchronise automatiquement vos données les plus importantes.

Sauvegarde iTunes/Finder : pour une sauvegarde complète et locale, connectez votre iPhone à votre ordinateur. Sur Mac, utilisez le Finder. Si vous avez un PC, il faut passer par iTunes. Sélectionnez votre appareil et choisissez « Sauvegarder maintenant ». Cette méthode crée une copie de votre iPhone sur votre ordinateur.

Quelques conseils

Vérifiez que votre compte iCloud dispose de suffisamment d’espace de stockage. Apple offre 5 Go gratuitement, mais vous devrez peut-être souscrire un abonnement payant pour sauvegarder intégralement votre iPhone selon la quantité de vos données.

Aussi, assurez-vous que votre iPhone soit connecté au Wi-Fi car le processus peut prendre plusieurs heures selon la quantité de données et votre connexion Internet.

Profitez-en pour vérifier votre sauvegarde en regardant sa date de création et surtout sa taille. Une sauvegarde récente de quelques mégaoctets seulement pourrait indiquer un problème.

Préparer l’installation d’iOS 26

Une fois votre sauvegarde terminée, vérifiez que votre iPhone dispose de suffisamment d’espace de stockage pour iOS 26. Supprimez les applications inutilisées, les photos en double et les fichiers temporaires pour libérer de l’espace. Chargez votre batterie avant de lancer la mise à jour. Une installation interrompue par une batterie faible pourrait endommager le système.

En toute logique, Apple proposera iOS 26 à 19 heures (heure française). Il suffira de se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle depuis son iPhone pour lancer le téléchargement.