Apple a obtenu l’approbation de la FDA pour sa fonctionnalité de détection d’hypertension sur l’Apple Watch, qui pourra donc être lancée aux États-Unis dès la semaine prochaine. Annoncée lors de la présentation des Apple Watch Series 11 et Apple Watch Ultra 3, cette fonctionnalité avait été mentionnée comme en attente d’approbation. 9to5Mac révèle qu’Apple a maintenant reçu le feu vert.

Une détection accessible sur plusieurs modèles

Initialement présentée pour les Apple Watch Series 11 et Apple Watch Ultra 3, la détection d’hypertension sera également disponible sur les Apple Watch Series 9 et ultérieures, ainsi que sur l’Apple Watch Ultra 2. Cette fonctionnalité sera lancée aux États-Unis et dans plus de 150 pays, bien que certaines régions puissent nécessiter une approbation réglementaire spécifique.

La détection utilise le capteur optique de fréquence cardiaque de l’Apple Watch pour analyser les réponses des vaisseaux sanguins sur des périodes de 30 jours. En cas de signes constants d’hypertension chronique, les utilisateurs reçoivent une alerte. Cette condition, qui touche environ 1,3 milliard d’adultes dans le monde, passe souvent inaperçue faute de symptômes. Apple a développé cette technologie à l’aide de l’apprentissage automatique, s’appuyant sur des données d’études incluant plus de 100 000 participants et validées par des essais cliniques auprès de plus de 2 000 personnes.

L’entreprise estime que cette fonctionnalité pourrait alerter plus d’un million de personnes souffrant d’hypertension non diagnostiquée dès la première année.

Une sortie imminente avec watchOS 26

Les utilisateurs recevant une notification sont invités à surveiller leur tension artérielle pendant sept jours à l’aide d’un brassard tiers et à partager les résultats avec leur médecin. Cette approche vise à encourager un suivi médical précis sans remplacer un diagnostic professionnel.

La détection d’hypertension arrivera avec la mise à jour watchOS 26, prévue pour le 15 septembre. Cette fonctionnalité renforce la position de l’Apple Watch comme un outil de santé proactive, offrant aux utilisateurs un moyen accessible de détecter un problème de santé majeur.