Il y a quelques heures, Apple a levé le voile sur l’Apple Watch Series 11, une toquante connectée dont la grande nouveauté est une fonction de détection de l’hypertension (cette fonction est aussi disponible sur d’autres modèles récents d’Apple Watch). La firme de Cupertino estime que cette avancée pourrait permettre d’alerter près d’un million de personnes en un an concernant des risques de tension artérielle élevée (plus de 660 000 décès liés à cette pathologie aux États-Unis en 2023 d’après les chiffres du CDC). Comme la fonction de détection de l’apnée du sommeil déjà présente sur la montre, il ne s’agit pas ici d’un diagnostic médical mais d’un signalement préventif. Le capteur ne fournit pas non plus de mesures chiffrées de la tension, mais identifie des anomalies pouvant nécessiter une consultation.

Cette nouveauté illustre la stratégie d’Apple de faire de la Watch un véritable outil de santé connecté. Déjà équipée de fonctionnalités telles que la détection de chutes, le SOS d’urgence ou l’alerte en cas d’accident de voiture, la montre élargit encore son rôle de compagnon médical du quotidien. Des mesures plus précises de la tension pourraient arriver dans une prochaine version, la Series 12, une fois certains obstacles réglementaires levés.

L’Apple Watch Series 11 est proposée à partir de 449 euros en tailles 42 mm et 46 mm, avec des versions Wi-Fi uniquement ou Wi-Fi + 5G. Les précommandes sont ouvertes depuis hier et la commercialisation débutera le 19 septembre.