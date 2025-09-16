Les premiers tests des Apple Watch Series 11 et Apple Watch SE 3 dessinent le portrait de deux montres aux philosophies distinctes. L’Apple Watch Series 11 est perçue comme une évolution solide et raffinée, tandis que l’Apple Watch SE 3 est saluée comme une mise à jour majeure qui en fait potentiellement le meilleur rapport qualité-prix de la gamme.

Apple Watch Series 11 : l’équilibre perfectionné

Les testeurs s’accordent à dire que l’Apple Watch Series 11 n’est pas une révolution, mais une mise à jour subtile qui maintient sa position de leader. Voici les points clés qui ressortent des critiques :

Autonomie améliorée : l’autonomie est l’un des points les plus appréciés. Officiellement annoncée à 24 heures, de nombreux testeurs ont constaté qu’elle pouvait atteindre 27 à 30 heures en conditions réelles. La charge rapide a également été optimisée : 5 minutes suffisent pour une nuit de suivi du sommeil et 15 minutes pour environ 8 heures d’utilisation.

Santé : l'ajout de notifications pour l'hypertension est considéré comme une avancée majeure en matière de santé préventive. Le nouveau score de sommeil de watchOS 26 est également bien accueilli pour mieux comprendre la qualité du repos.

Design et durabilité : bien que le design général reste familier et fin, l'écran des modèles en aluminium est désormais doté d'un verre Ion-X annoncé comme deux fois plus résistant aux rayures, un point jugé très positif par les testeurs. De nouvelles couleurs sont également disponibles.

Connectivité : l'intégration de la 5G offre une connectivité cellulaire plus fiable et rapide, renforçant l'indépendance de la montre par rapport à l'iPhone.

Les critiques qualifient la montre comme le choix du juste-milieu, mais soulignent que la concurrence se rapproche. Pour les possesseurs de modèles plus anciens (Apple Watch Series 8 ou antérieur), la mise à niveau est jugée très pertinente.

Les tests sont à retrouver chez CNET, PCMag, Wearable, The Verge, The Independant et ailleurs.

Où acheter l’Apple Watch Series 11

Apple a annoncé l’Apple Watch Series 11 lors de sa keynote du 9 septembre. Les précommandes sont disponibles chez Apple, Amazon, la Fnac, Darty et Boulanger. Les premières livraisons auront lieu le 19 septembre.

Apple Watch SE 3 : la surprise du chef

La plupart des testeurs sont unanimes : l’Apple Watch SE 3 est la véritable star de cette nouvelle gamme, offrant des améliorations substantielles qui la rapprochent considérablement des modèles plus chers.

Performances au top : l’Apple Watch SE 3 est équipée de la même puce S10 que la Series 11 et l’Ultra 3, ce qui lui confère une fluidité et une réactivité identiques. Les applications s’ouvrent instantanément et watchOS 26 fonctionne parfaitement, une performance saluée par tous les testeurs.

Fonctionnalités clés ajoutées : l'écran est désormais toujours allumé et la montre supporte la charge rapide, deux manques importants des générations précédentes qui sont maintenant comblés. Elle intègre également le capteur de température pour le suivi du cycle menstruel et la fonction de score de sommeil.

Excellent rapport qualité-prix : à 269 euros, les testeurs la considèrent comme le meilleur rapport qualité-prix jamais proposé pour une Apple Watch. Un testeur a même estime que l'Apple Watch SE 3 « éclipse » les Series 11 et Ultra 3 pour ce qui est de l'attrait.

Quelques compromis : pour atteindre ce prix, quelques concessions ont été faites. L'Apple Watch SE 3 ne dispose pas de l'ECG, de la mesure de l'oxygène sanguin, ni des nouvelles alertes d'hypertension. Ses bordures d'écran sont plus épaisses et elle n'a pas le clavier complet pour la saisie de texte.

En conclusion, les testeurs estiment que si vous n’avez pas besoin des capteurs de santé les plus avancés de la Series 11, l’Apple Watch SE 3 est le modèle à acheter en 2025, offrant l’essentiel de l’expérience Apple Watch avec des performances de pointe à un prix très attractif.

Les tests sont à retrouver chez The Verge, CNET, Tom’s Guide, PCMag, Tech Sante et ailleurs.

Où acheter l’Apple Watch Series SE 3

À l’instar de l’Apple Watch Series 11, les précommandes sont d’ores et déjà disponible chez Apple, Amazon, la Fnac, Darty et Boulanger. La commercialisation se fera le 19 septembre.