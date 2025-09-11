Lors de la keynote du 9 septembre, Apple a dévoilé les Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3, toutes équipées d’un modem 5G et d’une nouvelle architecture d’antenne. Cependant, la connectivité 5G n’est pas disponible dans tous les pays au lancement.

Une connectivité 5G sélective sur les Apple Watch

La 5G est prise en charge dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, la Suisse, l’Espagne, les Émirats arabes unis, la Thaïlande, le Japon, la Chine, Singapour et l’Inde. Apple a présenté une liste d’opérateurs partenaires supportant la 5G pour les nouvelles Apple Watch dès leur lancement, incluant des noms comme Verizon, AT&T, T-Mobile (États-Unis), Orange (Europe), EE (Royaume-Uni), SoftBank (Japon), China Mobile, et Jio (Inde), parmi d’autres.

Cependant, la 5G n’est pas répertoriée comme une fonctionnalité dans des pays comme le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, le Mexique, l’Arabie saoudite, ainsi que plusieurs nations en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Dans ces régions, les Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3 se limiteront à la 4G.

Pourquoi cette disparité ?

Les raisons de l’absence de la 5G dans certains pays restent floues. Cela pourrait être dû à un manque d’approbation réglementaire ou à l’absence de support de la part des opérateurs locaux. Apple ne propose pas de modèles distincts pour chaque pays (sauf en Chine), ce qui suggère que les Apple Watch vendues dans les régions sans 5G embarquent probablement le même modem 5G que celles des États-Unis ou de la France. Si c’est le cas, la connectivité 5G pourrait être activée ultérieurement avec une mise à jour de watchOS.

Pour rappel, Apple a déclaré que l’architecture améliorée du modem et de l’antenne promet une connectivité plus rapide et fiable là où la 5G est disponible, amélioration l’expérience utilisateur pour les appels, les messages et les applications en déplacement. Pour les pays encore en 4G, l’espoir d’une mise à jour future vers la 5G reste plausible, en fonction de l’évolution des infrastructures locales.

Les Apple Watch Series 11, Ultra 3 et SE 3 sont disponibles en précommande dès maintenant, avec une sortie prévue pour le 19 septembre.