Il est possible d’avoir les AirPods Pro 2 pour seulement 174 €, une promotion est en cours en ce moment chez Cdiscount. Elle est mieux que celle proposée il y a quelques jours à 199 €.

En vous rendant sur Cdiscount en cliquant ici, les AirPods Pro 2 sont affichés à 199 €. Mais quand vous ajoutez les écouteurs dans le panier et que vous atteignez l’étape de payer, vous voyez une section pour entrer un code promo. Entrez le code promo COCORICO15 et vous aurez 15 € de remise. Entrez ensuite le code HELLO10 pour bénéficier de 10 € de remise supplémentaire, ce qui fait tomber le prix à 174 €. Les deux codes sont bel et bien cumulables. Il ne vous reste plus qu’à payer avec votre moyen de paiement préféré (carte bancaire, PayPal, etc).

Les AirPods Pro 2 d’Apple proposent une expérience audio améliorée grâce à une puce H2 qui optimise la qualité du son avec des transducteurs sur mesure et un amplificateur à haute dynamique. Ils offrent une réduction active du bruit jusqu’à deux fois plus performante que la génération précédente, ainsi qu’un mode Transparence adaptatif qui filtre les bruits assourdissants tout en laissant passer les sons importants, comme les conversations. Ces écouteurs intègrent également l’audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de tête, ce qui permet une immersion sonore plus réaliste, notamment avec le contenu Dolby Atmos sur Apple Music. Ils sont dotés d’un système d’égalisation adaptative et d’un système d’évents pour égaliser la pression auriculaire, améliorant le confort et la qualité d’écoute.

De leur côté, les AirPods Pro 3 sont disponibles pour 249 euros. Ils sont plus intéressants sur le papier (voir la présentation sur cet article).