La pression judiciaire continue de s’intensifier autour d’Apple. Fin février, un fonds de retraite actionnaire du groupe a déposé une plainte dite « dérivative » visant directement plusieurs hauts dirigeants de l’entreprise, dont son PDG Tim Cook. La plainte vise à engager la responsabilité personnelle de ces dirigeants pour manquement présumé à leurs obligations fiduciaires.

Toujours selon la plainte, les dirigeants auraient sciemment exposé Apple à des risques juridiques majeurs pendant plus d’une décennie afin de préserver la domination de l’App Store. Le document accuse la direction d’avoir toléré, voire encouragé, des pratiques qualifiées de monopolistiques, en dépit des signaux d’alerte répétés et des procédures antitrust déjà engagées à travers le monde.

L’App Store au cœur des critiques

Un modèle économique contesté

Le contentieux se concentre principalement sur les règles de l’App Store, notamment les commissions imposées aux développeurs et les restrictions entourant les systèmes de paiement alternatifs. Ces politiques ont déjà valu à Apple plusieurs enquêtes et sanctions, aussi bien aux États-Unis qu’en Europe.

En parallèle, la firme de Cupertino affronte une procédure engagée par le Département de la Justice américain, qui l’accuse d’entraver la concurrence sur le marché des smartphones. Les autorités estiment qu’Apple aurait ralenti le traitement du dossier en multipliant les demandes procédurales.

Un climat réglementaire plus strict pour la Big Tech

Apple n’est pas un cas isolé. En octobre 2025, Alphabet, maison mère de Google et YouTube, a conclu une affaire comparable par un accord transactionnel de 500 millions de dollars. Cette nouvelle action en justice illustre le durcissement du climat réglementaire autour des géants technologiques.

Reste à savoir si cette procédure fragilisera réellement la gouvernance d’Apple ou si elle s’inscrira dans la longue série de batailles judiciaires devenues quasi structurelles pour la Silicon Valley.