Après les publicités pour Apple Intelligence sur iPhone, Apple en propose deux nouvelles qui concernent cette fois l’usage sur les MacBook Pro.

Dans la première publicité, un employé se rend dans le frigo de son entreprise et constate qu’un de ses collègues lui a encore volé son désert. Il se rend alors à son bureau, prend le MacBook Pro et rédige un e-mail pour dire tout le mal qu’il pense du voleur. Il voit ensuite une peluche qui porte un t-shirt « Trouvez votre gentillesse ». Il sélectionne alors tout son texte puis fait appel à Apple Intelligence pour que l’IA change le ton et propose une version plus amicale.

Il envoie alors l’e-mail à tous ses collègues de bureau. Quelques instants plus tard, une collègue vient le voir et lui rend son pudding. « De jolis mots, Dale. Je suis désolée », lui dit alors la collègue. Dale la remercie et peut ainsi manger son désert.

Dans la deuxième publicité, on retrouve une réunion de travail. Un responsable demande à son équipe si tout le monde a lu la brochure. Le responsable demande ensuite à une personne en particulier, Lance. Il réalise qu’il n’a pas lu le document, mais son supérieur lui demande de faire un résumé. Lance va alors quitter la pièce avec son MacBook Pro et demander à Apple Intelligence de résumer les points clés du document. Il retourne ensuite dans la pièce où se déroule la réunion, tout fier de connaître les éléments clés.