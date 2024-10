iOS 18.1 étant maintenant disponible au téléchargement pour tout le monde avec Apple Intelligence comme nouveauté principale (sauf en Europe…), Apple propose deux publicités qui mettent en avant son intelligence artificielle.

Dans la première publicité, un employé s’occupe à sa façon pour passer le temps. Il décide ensuite de composer un e-mail. Mais au vu du lieu, il faut avoir un ton professionnel. Il décide donc d’utiliser un des outils d’Apple Intelligence qui permet de reformuler un texte pour avoir un ton professionnel. Une fois le nouveau texte obtenu, il l’envoie à son supérieur par e-mail. Ce dernier est surpris de l’e-mail bien écrit, étant donné que cela vient d’un employé connu pour ne pas être très professionnel au bureau.

Dans la deuxième publicité, on peut voir deux filles qui souhaitent un bon anniversaire à leur père. Elles lui offrent chacune un cadeau. Manque de bol, l’épouse qui entend tout depuis la cuisine réalise qu’elle a totalement oublié l’anniversaire de son époux. Ni une ni deux, elle prend son iPhone et fait appel à Apple Intelligence pour que l’IA génère un petit film avec un diaporama de photos. Elle demande à avoir « travail du bois avec les enfants » comme thème. Quelques instants plus tard, elle montre, toute fière, le contenu à son mari.

Apple Intelligence est disponible maintenant sur iPhone et iPad avec iOS 18.1, et sur Mac avec macOS 15.1. Dans le cas de l’Europe, la disponibilité sur Mac nécessite de passer en anglais américain au niveau de macOS. Sur iPhone et iPad, il faudra attendre avril 2025.