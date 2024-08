Apple Intelligence n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne… du moins sur iPhone et sur iPad. Mais sur Mac, il est possible de l’utiliser. Il s’avère que ce n’est pas un bug et il y a une raison à cela.

Comme l’ont remarqué quelques personnes, Apple n’inscrit pas le même message avec la bêta d’iOS 18.1 sur iPhone, d’iPadOS 18.1 sur iPad et de macOS 15.1 Sequoia sur Mac. Ces versions, les premières avec Apple Intelligence, font mention d’une indisponibilité en Chine. Il y a aussi une indisponibilité dans les pays de l’Union européenne… mais ce texte est uniquement présent sur iOS 18.1 et iPadOS 18.1. Pour macOS 15.1, Apple évoque uniquement le cas du pays d’Asie.

If you read clearly: Apple Intelligence *is* available to EU users, but only on Mac-devices. pic.twitter.com/bZWETpcK68 — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) July 29, 2024

Les utilisateurs européens avec un Mac et la bêta de macOS 15.1 Sequoia peuvent dès maintenant avoir Apple Intelligence. Il faut pour cela passer sa machine en anglais américain, changer la région pour les États-Unis et mettre Siri en anglais. La même manipulation est à réaliser sur iPhone et iPad avec iOS 18.1… sauf dans les pays de l’Union européenne et en Chine où Apple fait le nécessaire pour bloquer son IA.

Le Mac a droit à Apple Intelligence parce qu’il échappe au DMA

Pourquoi une disponibilité sur Mac en Europe ? Comme le souligne Numerama, c’est en lien avec le DMA. En effet, Apple a annoncé en juin qu’Apple Intelligence ne sera pas disponible au lancement dans les pays de l’Union européenne à cause du DMA. Cet ensemble de règles vient concerner des gatekeepers, c’est-à-dire des gardiens avec plus de 45 millions d’utilisateurs. Et il se trouve que macOS n’a pas autant d’utilisateurs dans la région, et n’est donc pas concerné par le DMA.

En réalité, iPadOS n’a pas non plus 45 millions d’utilisateurs européens. Mais la Commission européenne a déjà annoncé que le système d’exploitation pour iPad y sera quand même sujet, étant donné sa proximité avec iOS sur iPhone.

Apple Intelligence est donc disponible sur Mac avec la bêta de macOS 15.1 Sequoia et le sera également avec la version finale à l’automne. Mais ce sera en anglais américain au départ. Concernant la disponibilité sur iPhone et iPad, Tim Cook, le patron d’Apple, a indiqué il y a quelques heures qu’Apple y travaille avec la Commission européenne et les autorités chinoises, sans pour autant indiquer où en sont les discussions.