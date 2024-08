Apple Intelligence est disponible avec la bêta d’iOS 18.1 et de macOS 15.1, mais les utilisateurs en Europe ne peuvent pas en profiter. Plus précisément, cela bloque pour les personnes dans l’Union européenne — ceux en Suisse et au Royaume-Uni n’ont pas de problème. Mais un travail a lieu en coulisses pour proposer l’intelligence artificielle dans la région, ainsi qu’en Chine.

Tim Cook, le patron d’Apple, a évoqué le sujet lors de l’appel qui a suivi la publication des résultats financiers du groupe :

Nous sommes engagés, comme vous pouvez le deviner, avec les deux organismes de réglementation que vous avez mentionnés. Notre objectif est, évidemment, d’aller aussi vite que possible car notre objectif est toujours de mettre des fonctionnalités à la disposition de tout le monde. Nous devons comprendre les exigences réglementaires avant de pouvoir nous engager à le faire et à respecter un calendrier, mais nous sommes engagés de manière très constructive avec les deux.

En l’état, Apple Intelligence est disponible un peu partout, sans dans les pays de l’Union européenne et en Chine. Et même ailleurs, il faut que les utilisateurs configurent leur iPhone en anglais américain et choisissent la région États-Unis au niveau des réglages pour en profiter. Le support d’autres langues se fera seulement à partir de 2025, selon Tim Cook.

Concernant la disponibilité d’Apple Intelligence dans l’Union européenne, Tim Cook ne donne aucune date de sortie. Mais on a bien compris que ce sera pour 2025 au plus tôt. Début 2025 ? Milieu ? Fin d’année ? Mystère.

Il y a quelques semaines, Apple a indiqué que son IA ne sera pas disponible dans l’Union européenne au lancement à cause du DMA.