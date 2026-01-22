Tim Cook a discrètement élargi les responsabilités de John Ternus à la supervision des équipes de design, positionnant le responsable matériel comme le candidat le plus sérieux pour devenir le futur patron d’Apple. Cette promotion stratégique, révélée par Bloomberg, intervient après le départ à la retraite de Jeff Williams à la fin 2025 et confie à John Ternus l’une des fonctions les plus critiques de l’entreprise, liant étroitement l’ingénierie à l’esthétique des produits.

Désigné en interne comme le « sponsor exécutif » du design, John Ternus sert désormais de pont entre les créatifs et la direction générale. Bien que les chefs des équipes de design continuent techniquement de se rapporter à Tim Cook dans l’organigramme d’Apple, c’est bien John Ternus qui gère les leaders du groupe et représente l’organisation lors des réunions exécutives.

Cette structure de rapport hybride est décrite par certains employés comme un arrangement étrange, mais nécessaire pour ne pas affaiblir l’autorité de Tim Cook qui reste le patron. Apple cherche à éviter l’impression que Tim Cook se désengage, alors qu’il n’avait repris ces fonctions qu’il y a six mois. L’entreprise maintient ainsi le flou sur son plan de succession tout en testant les capacités de son étoile montante.

Une montée en puissance publique et stratégique

L’influence de John Ternus dépasse désormais largement le cadre traditionnel d’un responsable du matériel. Il est devenu un décideur clé sur les feuilles de route des produits, les fonctionnalités et la stratégie globale. Le conseil d’administration et les dirigeants, y compris l’ancien directeur des opérations Jeff Williams, le perçoivent comme le leader capable de remodeler les appareils de la marque pour l’ère de l’intelligence artificielle.

En tout cas, Apple expose de plus en plus son poulain médiatiquement. C’est lui qui a présenté l’iPhone Air lors de la keynote de septembre et il mène la plupart des grandes interviews après les annonces de produits, occupant souvent une place plus prééminente que Tim Cook lui-même. Bien que Sabih Khan, le nouveau directeur des opérations, soit également un candidat interne potentiel pour succéder à Tim Cook, la trajectoire de John Ternus semble le désigner comme le favori.

Pas de départ pour Tim Cook avant 2027 ?

Malgré ces mouvements, aucun changement de direction ne semble prévu à court terme. Tim Cook, qui a fêté ses 65 ans en novembre, ne montre aucun signe de départ immédiat. Lorsqu’il se retirera, il devrait logiquement assumer le rôle de président du conseil d’administration.

Cependant, Apple a informé ses actionnaires que l’actuel président, Art Levinson, conserverait son poste après l’assemblée générale de février, bien qu’il ait atteint l’âge habituel de la retraite à 75 ans. Ce maintien suggère qu’une transition vers la présidence pour Tim Cook ne se produira pas avant au moins 2027, laissant encore du temps à John Ternus pour s’imposer définitivement à la tête du design matériel et logiciel.