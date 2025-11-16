Jeff Williams a officiellement pris sa retraite. Celui qui était le directeur de l’exploitation chez Apple, à savoir le numéro 2 dans la hiérarchie (juste derrière Tim Cook), a quitté l’entreprise. Sa dernière journée a été le 14 novembre 2025. Il a disparu de la page des dirigeants Apple.

Apple avait annoncé sa retraite au mois de juillet, précisant que Jeff Williams allait réellement quitter l’entreprise d’ici la fin de l’année. C’est maintenant une réalité. Son successeur est Sabih Khan, qui était l’actuel vice-président des opérations.

Voici ce qu’avait déclaré Jeff Williams en juillet :

J’ai un amour profond pour Apple. Travailler avec toutes les personnes extraordinaires de cette entreprise a été le privilège de toute une vie, et je ne remercierai jamais assez Tim pour cette opportunité, son leadership inspirant et notre amitié au fil des ans. Le mois de juin a marqué mon 27e anniversaire chez Apple et mon 40e dans l’industrie. À partir de l’année prochaine, je prévois de passer plus de temps avec mes amis et ma famille, dont cinq petits-enfants, et ce n’est pas fini. J’ai eu le plaisir de travailler en étroite collaboration avec Sabih pendant 27 ans et je pense qu’il est le directeur des opérations le plus talentueux de la planète. Je suis extrêmement confiant dans l’avenir d’Apple sous sa direction à ce poste.

Jeff Williams a été un dirigeant important chez Apple

Jeff Williams a rejoint Apple en 1998 et a été promu directeur de l’exploitation en 2015. Il a occupé ce poste jusqu’en juillet de cette année, date à laquelle il a été remplacé par Sabih Khan.

Dans le cadre d’une transition planifiée, il est resté chez Apple en tant que vice-président du design, des Apple Watch et de la santé jusqu’à ce vendredi.

Pendant une décennie, il a supervisé l’ensemble des opérations mondiales d’Apple, ainsi que le service clientèle et l’assistance. Il a également dirigé les initiatives d’Apple en matière d’ingénierie et de santé au sein de l’entreprise, et a pris la tête de l’équipe de design d’Apple en 2023.

Jeff Williams était l’un des principaux dirigeants d’Apple, son départ est donc très important. À un moment donné, il a même été considéré comme un candidat potentiel au poste de patron pour succéder à Tim Cook.