Apple annonce que Jeff Williams, le directeur de l’exploitation (COO) de l’entreprise et bras droit de Tim Cook, va quitter ses fonctions à la fin du mois. C’est Sabih Khan, l’actuel vice-président des opérations, qui va le succéder.

Jeff Williams continuera de rendre compte à Tim Cook, le patron d’Apple, et de superviser l’équipe de design d’Apple et l’Apple Watch, ainsi que les initiatives santé de l’entreprise. Après le départ à la retraite de Jeff Williams en fin d’année, l’équipe de design d’Apple sera directement rattachée à Tim Cook.

Tim Cook déclare :

Jeff et moi travaillons ensemble depuis toujours, et Apple ne serait pas ce qu’elle est sans lui. Il a contribué à créer l’une des chaînes d’approvisionnement les plus respectées au monde, a lancé l’Apple Watch et a supervisé son développement, a élaboré la stratégie d’Apple en matière de santé et a dirigé notre équipe de designers de classe mondiale avec beaucoup de sagesse, de cœur et de dévouement. Je suis et serai toujours extrêmement reconnaissant pour ses nombreuses contributions à Apple au fil des ans et pour sa fidèle amitié. Le véritable héritage de Jeff peut être vu dans l’incroyable équipe qu’il a créée et, bien qu’il nous manquera beaucoup, il laisse le travail de l’avenir entre des mains incroyables.

Le dirigeant d’Apple a également fait un commentaire pour Sabih Khan :

Sabih est un brillant stratège qui a été l’un des principaux architectes de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. En supervisant la chaîne d’approvisionnement d’Apple, il a contribué à mettre au point de nouvelles technologies de fabrication avancée, à superviser l’expansion de l’empreinte manufacturière d’Apple aux États-Unis et à faire en sorte qu’Apple puisse répondre avec agilité aux défis mondiaux. Il a fait progresser nos efforts ambitieux en matière de durabilité environnementale, en contribuant à réduire l’empreinte carbone d’Apple de plus de 60 %. Par-dessus tout, Sabih dirige avec son cœur et ses valeurs, et je sais qu’il sera un directeur d’exploitation exceptionnel.

Une présentation du directeur de l’exploitation

Au cours de sa carrière chez Apple, Jeff Williams a mis en place une chaîne d’approvisionnement qui a soutenu la croissance d’Apple et ses clients dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Chine, en Inde, au Japon et dans toute l’Asie du Sud-Est. Il a dirigé les efforts d’Apple en matière de responsabilité des fournisseurs, ce qui a permis de relever le niveau pour les travailleurs du monde entier, en proposant des formations essentielles et d’importants programmes d’éducation. Il aussi a joué un rôle clé dans le lancement des programmes pour les iPod et iPhone. De plus, il a dirigé les efforts relatifs à l’Apple Watch il y a plus de dix ans et a élaboré la stratégie de l’entreprise en matière de santé. Au cours des dernières années, il a également supervisé l’équipe de design d’Apple.

Jeff Williams déclare :

J’ai un amour profond pour Apple. Travailler avec toutes les personnes extraordinaires de cette entreprise a été le privilège de toute une vie, et je ne remercierai jamais assez Tim pour cette opportunité, son leadership inspirant et notre amitié au fil des ans. Le mois de juin a marqué mon 27e anniversaire chez Apple et mon 40e dans l’industrie. À partir de l’année prochaine, je prévois de passer plus de temps avec mes amis et ma famille, dont cinq petits-enfants, et ce n’est pas fini. J’ai eu le plaisir de travailler en étroite collaboration avec Sabih pendant 27 ans et je pense qu’il est le directeur des opérations le plus talentueux de la planète. Je suis extrêmement confiant dans l’avenir d’Apple sous sa direction à ce poste.

Sabih Kahn comme successeur

De son côté, Sabih Kahn travaille chez Apple depuis 30 ans et a rejoint l’équipe de direction en tant que vice-président des opérations en 2019. Il est responsable de la chaîne d’approvisionnement mondiale d’Apple depuis six ans, assurant la qualité des produits et supervisant les fonctions de planification, d’approvisionnement, de fabrication, de logistique et d’exécution des produits, ainsi que les programmes de responsabilité des fournisseurs d’Apple qui protègent et forment les travailleurs dans les sites de production du monde entier. L’équipe soutient également les initiatives environnementales d’Apple en s’associant avec les fournisseurs pour promouvoir la fabrication écologique, contribuant ainsi à la conservation des ressources et à la protection de la planète.