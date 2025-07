Apple s’apprête à connaître un changement majeur dans sa direction. Jeff Williams, actuel directeur des opérations (COO), quittera son poste à la fin de l’année, et Tim Cook assumera directement la supervision de l’équipe de design.

Une nouvelle ère pour le design chez Apple

Jeff Williams, qui supervise plusieurs départements, dirige l’équipe de design d’Apple depuis 2023. Cette responsabilité lui a été confiée après le départ d’Evans Hankey, qui avait succédé à Jony Ive en 2019 comme responsable du design. Lorsque Evans Hankey a quitté Apple en 2023 pour rejoindre Jony Ive et OpenAI sur un projet mystérieux, l’entreprise a supprimé le poste de responsable du design industriel. Au lieu de nommer un remplaçant, Apple a placé l’équipe de design, regroupant concepteurs logiciels et matériels, sous la direction de Jeff Williams. Avec son départ annoncé, cette équipe relèvera désormais directement de Tim Cook.

Ce changement marque une étape importante. Tim Cook, connu pour son rôle stratégique et opérationnel en tant que patron de l’entreprise, prendra un contrôle plus direct sur l’esthétique et la fonctionnalité des produits, un domaine clé pour l’identité d’Apple. Cette décision reflète la volonté du fabricant de maintenir une vision unifiée du design, juste après l’annonce de l’interface Liquid Glass sur iOS 26 et les autres systèmes d’exploitation.

Une transition progressive

Jeff Williams cédera son rôle de directeur de l’exploitation, à savoir le numéro 2 dans la hiérarchie, à Sabih Khan, actuel vice-président des opérations, dès ce mois-ci. Sabih Khan supervisera les chaînes d’approvisionnement d’Apple, un rôle crucial pour la production mondiale. Jeff Williams, quant à lui, continuera à diriger l’équipe de design, les initiatives santé et le développement de l’Apple Watch jusqu’à son départ définitif à la fin de 2025.

Cette réorganisation souligne l’importance du design dans la stratégie d’Apple. Elle confirme par ailleurs que Jeff Williams ne sera pas le successeur de Tim Cook à la tête d’Apple. Cette idée avait été évoquée il y a quelques années.