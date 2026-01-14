Apple intègrerait du métal liquide et un alliage de titane optimisé au niveau de l’iPhone Fold, à savoir son premier smartphone pliable, selon des informations du leaker coréen yeux1122. Ces choix de matériaux visent à garantir la durabilité du mécanisme de pliage tout en réduisant la masse totale de l’appareil.

Le métal liquide pour la charnière de l’iPhone Fold

La charnière de l’iPhone pliable utiliserait du métal liquide, un matériau amorphe dépourvu de structure cristalline. Cette propriété physique lui confère une très bonne résistance à la déformation permanente et une capacité unique à supporter des contraintes mécaniques répétées, qualités essentielles pour la longévité d’un écran pliable.

Apple explore cette technologie depuis plus de 15 ans à la suite d’un accord de licence signé en 2010 avec Liquidmetal Technologies. Si l’entreprise n’a utilisé ce matériau que pour des composants mineurs comme l’outil d’éjection de la carte SIM en raison de difficultés de production à grande échelle, ses nombreux brevets témoignent d’un intérêt constant pour son application dans les composants mobiles.

Un châssis en titane révisé pour alléger le téléphone

Le corps principal du téléphone profiterait d’une nouvelle version du titane, conçue pour améliorer le rapport résistance/poids par rapport aux cadres actuels. Les formats pliants imposent des contraintes spécifiques liées à leur gabarit plus imposant, nécessitant une gestion rigoureuse de la masse autour de la charnière.

Apple, qui signerait ici sa quatrième génération d’iPhone en titane, aurait modifié la composition de l’alliage et son processus de fabrication. L’objectif est d’obtenir une structure plus robuste mais plus légère, surpassant les capacités de l’aluminium ou de l’acier inoxydable pour une surface équivalente.

Si l’on en croit les précédentes rumeurs, l’iPhone Fold aurai un design de type livre avec un écran interne de 7,8 pouces et un écran externe de 5,5 pouces, le tout sans pliure visible. Au-delà des matériaux, les fuites évoquent la puce A20, le modem C2 d’Apple pour les réseaux mobiles, deux capteurs photo arrière et le capteur d’empreintes Touch ID. Son lancement devrait coïncider avec celui des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max en septembre.