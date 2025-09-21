De nouvelles informations voient le jour sur le futur iPhone pliable qu’Apple compte lancer en 2026. Selon les dires de Mark Gurman de Bloomberg, le smartphone sera l’équivalent de deux iPhone Air rattachés.

Un design qui se base sur l’iPhone Air

Le design s’articulerait autour de deux iPhone Air assemblés côte à côte. Cette approche viserait une finesse maximale tout en utilisant un châssis en titane. Cette configuration représenterait une prouesse technique en soi. L’hypothèse selon laquelle Apple aurait développé l’iPhone Air comme banc d’essai pour son futur pliable prend davantage de consistance avec ces révélations.

De plus, contrairement aux rumeurs récentes évoquant une fabrication au Vietnam et en Inde, Gurman indique qu’Apple privilégierait la Chine pour l’assemblage. Il n’est toutefois pas impossible qu’Apple choisisse plusieurs lieux pour l’assemblage final.

Quel sera le tarif ? Le prix de lancement devrait débuter à 2 000 dollars minimum. Cette estimation rejoint les précédentes projections situant le tarif entre 2 100 et 2 300 dollars, positionnant l’appareil dans le segment ultra premium. En comparaison, voici les prix de la gamme actuelle :

iPhone 17 : 969 euros

iPhone Air : 1 229 euros

iPhone 17 Pro : 1 329 euros

iPhone 17 Pro Max : 1 479 euros

L’iPhone pliable accompagnerait les iPhone 18 à l’automne 2026. Il faudra voir maintenant si le téléphone sera réellement prêt en septembre ou s’il faudra attendre octobre, voire novembre pour la commercialisation. Cela rappellerait ce qui s’était passé à l’époque pour l’iPhone X : l’iPhone 8 était arrivé en septembre 2017, là où l’iPhone X était sorti en novembre mais tous les deux ont été annoncés en septembre lors d’une keynote.