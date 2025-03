Avec l’iPhone pliable, qui devrait arriver à la fin de 2026, Apple reprendrait plusieurs technologies qui seront utilisées dans l’iPhone 17 Air si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg.

Les détails exacts ne sont pas dévoilés pour l’instant, mais on peut imaginer qu’il y aura notamment des éléments par rapport à la batterie, à la technologie d’écran et à l’autonomie. L’iPhone 17 Air est annoncé pour avoir une épaisseur de seulement 5,5 mm, ce qui n’a jamais été proposé pour un smartphone Apple. Et il se trouve que l’iPhone pliable pourrait faire mieux, puisque les fuites parlent d’une épaisseur entre 4,5 à 4,8 mm une fois le téléphone déplié. Par contre, ce serait entre 9 et 9,5 mm une fois replié.

Au-delà des technologies communes, Gurman confirme plusieurs rumeurs qui ont déjà fait parler d’elle. Il parle d’un iPhone pliable qui aura un format livre, à l’instar du Galaxy Z Fold de Samsung, ainsi qu’un prix supérieur à 2 000 dollars. Le journaliste dit malgré tout que le prix élevé pourrait ne pas être forcément un frein pour certains utilisateurs. En revanche, il indique que la production devrait assez logiquement être plus compliquée que celle pour les iPhone standards, ce qui aura un impact sur le stock disponible chez Apple et les revendeurs.