Apple prépare activement sa chaîne d’approvisionnement en vue d’une hausse des ventes d’iPhone l’année prochaine. Selon Nikkei, la firme de Cupertino vise environ 95 millions d’iPhone 18 vendus en 2026, soit une progression de 10 % par rapport aux 85 millions d’iPhone 17 attendus en 2025.

L’iPhone Fold comme élément principal

Cette ambition repose largement sur l’arrivée de l’iPhone Fold, le premier smartphone pliable d’Apple. L’entreprise anticipe un effet de notoriété particulièrement bénéfique : l’attrait suscité par ce modèle devrait stimuler les ventes de l’ensemble de la gamme des iPhone 18, même parmi les consommateurs qui opteront finalement pour un modèle non-pliable.

La stratégie d’Apple table sur l’intérêt du modèle pliable pour inciter les utilisateurs à renouveler leur téléphone. Certains clients, initialement attirés par l’iPhone Fold, se tourneront vers les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ou iPhone Air 2 selon leurs besoins et leur budget.

Pour bien prépare le terrain, Apple lancera la production d’essai de l’iPhone pliable dans une usine à Taïwan avant d’étendre la fabrication. Après avoir validé les procédés de production et effectué les contrôles qualité nécessaires, la firme reproduira cette chaîne de montage dans une usine en Inde.

Cette réorganisation s’inscrit dans la stratégie géographique d’Apple qui a restructuré son approvisionnement. Désormais, pratiquement tous les iPhone vendus aux États-Unis proviennent des chaînes de montage indiennes, ce qui représente une adaptation à la politique des droits de douane des États-Unis. Les iPhone destinés aux marchés internationaux continuent, eux, d’être majoritairement assemblés en Chine.

Ces projections initiales servent principalement de référence pour que les fournisseurs ajustent leurs ressources. Apple conserve néanmoins sa flexibilité habituelle pour modifier rapidement les volumes de commandes selon la demande réelle des consommateurs.