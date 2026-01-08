Pour la première fois depuis 2019, la maison mère de Google, Alphabet, a dépassé Apple (AAPL) en valeur boursière. À la clôture de la Bourse mercredi, la capitalisation d’Alphabet a atteint 3 892 milliards de dollars, surpassant les 3 863 milliards de dollars du fabricant de l’iPhone. Nvidia reste à la première place avec 4 604 milliards de dollars.

Le pari gagnant de Google sur l’intelligence artificielle

Ce renversement des positions illustre la divergence de trajectoire entre Apple et Google, particulièrement sur le terrain de l’intelligence artificielle. Alphabet a terminé l’année 2025 en tant que l’une des valeurs les plus performantes du marché, récoltant les fruits de son grand retour dans la course à l’IA.

Deux lancements notables ont permis cette dynamique. D’abord, il y a eu Ironwood en novembre. Il s’agit de la septième génération de Tensor Processing Unit (TPU). Ces puces personnalisées s’imposent désormais comme une alternative crédible aux modèles de Nvidia pour l’IA. Puis en décembre, Google a lancé Gemini 3. La nouvelle version de son modèle d’IA a reçu des critiques plus que positives, consolidant la crédibilité technologique du groupe.

Les résultats sont là : l’action Alphabet a bondi de 65 % en 2025, signant sa plus forte progression depuis 2009. Sundar Pichai, le patron de l’entreprise, a confirmé cette demande explosive lors de la présentation des résultats financiers d’octobre, révélant que la division cloud de Google avait signé plus de contrats supérieurs à un milliard de dollars sur les trois premiers trimestres de 2025 que sur les deux années précédentes réunies.

Apple sanctionné pour son retard avec Siri

À l’opposé, Apple semble payer son absence prolongée dans la compétition de l’IA générative. L’action de la firme de Cupertino a reculé de plus de 4 % au cours des cinq derniers jours, permettant à son rival de passer devant avec un titre clôturant à 321,98 dollars (+2,48 %).

Les attentes déçues pèsent lourd. Apple devait initialement lancer une nouvelle version de Siri avec IA avec iOS 18, mais le projet a été repoussé à 2026. Il faut maintenant attendre le printemps pour l’arrivée d’un Siri plus personnel. L’assistant devrait être intégré à la mise à jour iOS 26.4. Ce décalage contraste fortement avec l’agilité déployée par Google ces derniers mois.