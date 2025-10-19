Prévue pour l’année prochaine avec iOS 26.4, la nouvelle version de Siri se basant sur l’intelligence artificielle subit déjà des critiques en interne. Malgré plus d’un an de retard, des ingénieurs d’Apple qui testent actuellement l’assistant vocal expriment des inquiétudes quant à ses performances, comme le révèle Mark Gurman de Bloomberg.

Un Siri avec IA ambitieux mais toujours absent

Apple a officiellement pris le virage de l’IA lors de la WWDC 2024 en annonçant Apple Intelligence. Si des nouveautés comme Genmoji ou l’outil « Effacer » dans Photos ont bien été déployées au fil du cycle d’iOS 18, la pièce maîtresse a manqué à l’appel : la refonte complète de Siri.

L’assistant vocal devait devenir un véritable assistant capable de comprendre le contexte personnel de l’utilisateur, d’analyser le contenu à l’écran et d’exécuter des actions dans les applications. Cependant, ces promesses ne se sont pas concrétisées. Initialement attendu au printemps avec iOS 18.5, le projet n’a jamais atteint les bêtas. Apple a finalement officialisé un report d’environ un an, justifiant que le produit ne répondait pas à ses standards de qualité.

Lors d’une interview après la WWDC 2025, Craig Federighi, vice-président d’Apple chargé des systèmes d’exploitation, avait reconnu la nécessité de revoir la structure même de Siri, tout en confirmant que le lancement était en bonne voie pour 2026. Ce retard a placé Apple dans une position délicate, accentuant la pression après des débuts jugés timides dans la compétition sur l’IA.

Pendant ce temps, les premières impressions sur la version interne d’iOS 26.4 ne seraient pas prometteuses. Siri avec IA ne serait toujours pas à la hauteur des attentes, malgré le temps de développement supplémentaire.

La piste Google Gemini comme plan B

En coulisses, Apple explore deux approches différentes dans une sorte de compétition interne. La première équipe travaille sur un modèle d’IA exécuté en local sur l’appareil. La seconde équipe développe une version qui s’appuie sur Gemini de Google, avec un hébergement sur l’infrastructure Private Cloud Compute d’Apple.

Même si l’entreprise préférerait sans doute mettre en avant sa propre technologie, les doutes persistants sur les performances de la solution maison rendent l’option Gemini de plus en plus plausible. Gurman suggère également que de nouveaux départs parmi les cadres de la division IA sont à prévoir si le lancement du nouveau Siri au printemps prochain est un échec. Il faut dire que plusieurs cadres en lien avec l’IA chez Apple ont déjà quitté l’entreprise.