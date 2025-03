Apple a annoncé reporter le lancement de la version plus personnalisée de Siri, s’appuyant sur l’intelligence artificielle. L’entreprise a expliqué qu’elle prévoyait de déployer ces nouvelles fonctionnalités « au cours de l’année à venir », sans fournir de date précise. Du côté des employés, des inquiétudes naissent.

Siri avec IA prend du retard et des employés s’inquiètent

Selon Bloomberg, des tensions internes ont contribué à ce retard. Craig Federighi, le vice-président responsable des logiciels chez Apple, a exprimé de vives inquiétudes concernant le bon fonctionnement des nouvelles fonctionnalités de Siri, jugeant qu’elles n’étaient pas assez stables lors de ses tests. Cette version révisée de Siri, annoncée à la WWDC en juin 2024, doit inclure des éléments comme un contexte plus personnalisé et des actions dans les applications.

Cette mise à niveau devait voir le jour avec iOS 18.4. Cependant, face à des retards dans le développement, Apple avait décalé la sortie de ces nouveautés à iOS 18.5. Et voilà maintenant que le report est encore plus important. Il faudra attendre iOS 19 au minimum.

Les ingénieurs d’Apple n’ont pas réussi à corriger un certain nombre de bugs majeurs. Les personnes impliquées dans le projet estiment maintenant que ces fonctionnalités ne seront probablement disponibles qu’en 2026, avec le lancement d’une version de Siri totalement repensée. Elles pensent d’ailleurs que les travaux sur ces fonctions pourraient être complètement abandonnés et qu’Apple pourrait devoir les reconstruire à partir de zéro.

Des interrogations sur la direction de l’équipe IA

Le retard dans le déploiement de ces fonctionnalités soulève également des questions plus larges au sein de l’entreprise. Certains employés d’Apple se demandent si Tim Cook, patron d’Apple, ou le conseil d’administration devraient intervenir pour modifier la direction de l’équipe chargée de l’intelligence artificielle. C’est John Giannandrea, qui a rejoint Apple en 2018 après sa carrière chez Google, qui est actuellement aux commandes. Certains estiment qu’une telle révision de leadership pourrait être nécessaire pour éviter que l’entreprise ne prenne encore plus de retard dans le domaine de l’IA.

Ce retard, bien que limité à certaines fonctionnalités d’iOS, s’inscrit dans un contexte plus large de défis pour Apple dans le domaine de l’intelligence artificielle. Des sociétés comme OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini) et d’autres proposent des IA bien plus avancées. Chez Apple, l’objectif est de réaliser un maximum d’opérations en local sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac.