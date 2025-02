Apple pourrait retarder la disponibilité de la version améliorée de Siri, intégrant des fonctionnalités d’Apple Intelligence, selon Bloomberg. L’entreprise fait face à des problèmes de développement et des bugs logiciels qui risquent de repousser la date de lancement prévue.

Possible retard pour le nouveau Siri

En interne, Apple avait pour objectif de lancer le nouveau Siri s’appuyant sur Apple Intelligence avec iOS 18.4, dont la sortie se fera en avril. Cependant, la première bêta d’iOS 18.4 devrait arriver dès la semaine prochaine et il semble que la nouvelle version de l’assistant vocal ne sera pas prête à temps. Certains employés ayant testé ces fonctionnalités ont signalé des problèmes de stabilité. Les nouvelles fonctionnalités de Siri ne fonctionnent pas encore de manière cohérente.

Voici les trois éléments à retenir :

la possibilité de puiser dans les données d’un utilisateur pour mieux répondre à ses questions et prendre des mesures.

un nouveau système qui permettrait à l’assistant de contrôler les applications avec plus de précision

la possibilité de voir ce qui est affiché sur l’écran d’un appareil et d’utiliser ce contexte pour mieux servir les utilisateurs.

Apple a déclaré que les fonctionnalités d’Apple Intelligence seraient disponibles en plusieurs langues (dont le français) dès le mois d’avril. Toutefois, avec les difficultés rencontrées, certaines fonctionnalités de Siri pourraient être reportées à mai avec la mise à jour iOS 18.5.

Un lancement juste avant iOS 19

Même si Apple prévoit encore de lancer ces fonctionnalités avec iOS 18.4, l’entreprise envisage de les désactiver par défaut pour poursuivre les tests, tout en les proposant réellement dans la mise à jour suivante, à savoir iOS 18.5.

Pour rappel, la présentation d’Apple Intelligence remonte à la précédente WWDC en juin 2024. Le nouveau Siri a été de la partie, avec Apple annonçant une arrivée pour 2025. Il est certain qu’Apple est très en retard face à ChatGPT, Gemini et d’autres IA, et le fabricant n’arrive visiblement pas à les rattraper.

De plus, un possible report au mois de mai signifie que le Siri avec Apple Intelligence serait disponible un mois avant l’annonce d’iOS 19 et 11 mois après sa présentation. Ça fait un peu tâche quand on sait qu’Apple a fait beaucoup de publicités aux États-Unis vantant l’IA pour les iPhone 16. Problème : plusieurs fonctionnalités ne sont toujours pas disponibles.