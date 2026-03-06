Nous sommes le premier vendredi du mois de mars, et comme il est désormais de tradition, Apple Arcade accueille ses nouveautés. Oceanhorn 3 est la grosse sortie du mois, mais le jeu du studio est accompagné de trois autres titres, soit Amour de Poche+, Flow Free+ et Doraemon Dorayaki Shop Story+. Beaucoup de casual donc mais tout de même aussi un très joli Zelda-like.

Ocanhorn 3 en tête de proue pour le mois de mars 2026

Voici donc la liste des sorties pour ce mois de mars :

Oceanhorn 3 : Legend of the Shadow Sea (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad/Apple TV) : l’exclusivité Apple Arcade place son histoire près de 1 000 ans après les événements du précédent jeu, Oceanhorn 2 : Chevaliers du Royaume Perdu. Dans cette nouvelle ère, le joueur naviguera sur la périlleuse mer de l’Ombre, aux côtés d’Em, une technopirate à la renommée tristement célèbre et de l’équipage du Vengeance du sorcier. Retrouvez des visages familiers, comme Blackhat des mers inconnues, et, avec leur aide, affrontez les menaces qui sommeillent sous les vagues de la mer de l’Ombre, percez le mystère du dieu disparu et bâtissez un avenir pour le peuple de la Villerouge.

Amour de poche+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) : Créez la maison de vos rêves, habillez le couple parfait et adoptez des animaux dans ce simulateur cosy.

Flow Free+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) : Connectez les couleurs correspondantes avec des tuyaux pour créer un Flow. Associez les couleurs et terminez tout le tableau pour résoudre tous les casse-têtes. Mais soyez prudent : en cas de croisement ou de superposition, les tuyaux se cassent.

Doraemon Dorayaki Shop Story+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) : Dirigez un magasin de bonbons japonais avec le personnage de manga Doraemon et ses amis. Préparez le dorayaki préféré de Doraemon et plein d’autres types de sucreries pour séduire de nombreux clients et devenir un acteur important de votre ville.

Pour rappel, Apple Arcade coûte 9,99 €/mois, le premier mois étant offert.