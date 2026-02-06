Nous sommes le vendredi 6 février, et comme tous les premiers vendredi du mois, c’est jour de sortie sur Apple Arcade ! Au menu, 4 nouveautés, dont l’immense Civilization VII (qui malheureusement ne tourne que sur des iPhone relativement récents). Allez, sans plus attendre, la liste de ce qui attend les abonnés au service :

I Love Hue Too+ (Lien Apple Arcade / iPhone/iPad) : Ce favori de l’App Store — I Love Hue Too+ — propose un jeu de puzzle psychédélique riche en couleurs, lumière et formes, où il faut organiser des mosaïques de tuiles colorées en spectres parfaitement ordonnés.

Retrocade (Lien Apple Arcade / iPhone/iPad/Apple TV/Mac/Apple Vision Pro) : Plongez dans l’ambiance néon des années 80 et revivez l’excitation des salles d’arcade classiques comme jamais auparavant. Retrocade rassemble des jeux cultes des bornes d’arcade d’antan en un seul endroit — sans avoir besoin de pièces. Grâce à l’Apple Vision Pro, les joueurs peuvent s’immerger dans une véritable salle d’arcade et retrouver des titres comme Asteroids, Bubble Bobble, Centipede, Galaga et bien d’autres, tels qu’ils étaient à leur sortie. Les jeux Retrocade sont également jouables sur iPhone et iPad.

Felicity’s Door (Lien Apple Arcade / iPhone/iPad/Mac/Apple TV) : Felicity’s Door est un tout nouveau jeu de rythme qui emmène les joueurs dans un voyage à travers le monde onirique et magique de Tom et Felicity. Ils accompagnent les jumeaux et leur attachant ours Mi-chan dans des périples au cœur de l’espace, le long de falaises maritimes et à travers d’immenses villes cyberpunk.

Sid Meiers’s Civilization VII (Lien Apple Arcade / iPhone/iPad/Mac) : Bâtissez le plus grand empire que le monde ait jamais connu. Le 5 février, la franchise de stratégie primée du légendaire concepteur Sid Meier arrive sur Apple Arcade avec le lancement de Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition. Les joueurs peuvent désormais emporter cette expérience AAA issue du PC partout avec eux, puisqu’elle est jouable sur iPhone, iPad et Mac. Dans ce nouveau chapitre clé de la série emblématique, les empires évoluent à l’aube de chaque grande époque de l’histoire humaine, et les choix stratégiques des joueurs façonnent l’héritage culturel unique de leurs civilisations. Qu’ils suivent une trajectoire fidèle à l’histoire ou qu’ils imaginent de nouvelles possibilités, ils peuvent créer un héritage qui résonnera à travers les âges.