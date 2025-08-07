Apple Arcade accueille pas moins de 4 nouveaux jeux en ce jeudi 7 août 2025. Il y en a à priori pour tous les goûts et tous les âges, même si l’on constate au fil des mois que le service ne cherche même plus à attirer les gros titres indés qui avaient pourtant fait la réputation d’Apple Arcade à son lancement. Voici donc les 4 jeux concernés :

Worms Across Worlds (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad/Mac/Apple TV) : Worms à Travers les Mondes propulse la célèbre franchise dans une aventure interdimensionnelle inédite, où les joueurs traquent le professeur Worminkle à travers des univers parallèles uniques, allant des mondes Cristal à la Lave. Avec plus de 100 missions en solo ou en coopération locale dans 12 chapitres de campagne, le jeu propose également des affrontements rapides contre l’IA, un mode multijoueur local jusqu’à 4 équipes avec alliances personnalisables, ainsi qu’une arène d’entraînement pour tester librement les armes et stratégies dans un cadre sécurisé.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Play-Doh World (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad/Mac/Apple TV) : Play-Doh World débarque en exclusivité sur Apple Arcade, offrant aux enfants un univers ludique et créatif où l’imagination est reine. Dans ce monde en constante évolution, les jeunes joueurs peuvent façonner leurs propres personnages, animaux et objets à partir de pâte à modeler virtuelle, personnaliser leur apparence, explorer divers lieux comme un salon de coiffure ou un zoo, et participer à des mini-jeux et activités artistiques variées. Sans publicité ni achats intégrés, certifié kidSAFE, ce jeu propose un espace sécurisé et stimulant pour laisser libre cours à la créativité, avec du contenu régulièrement mis à jour.

Let’s Go Mightycat! (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad/Mac/Apple TV) : Forfélin, issu de l’univers du célèbre jeu The Battle Cats, revient en héros dans son propre jeu de casse-tête 3D accessible et rapide, où il doit conquérir la galaxie sous les ordres du fantasque Divinichat. En tapotant l’écran, les joueurs projettent Forfélin pour faire tomber des blocs à travers une variété de niveaux colorés, tout en récupérant des objets comme des capes, de la décoration et des compagnons de voyage. Avec son gameplay simple et ses nombreuses options de personnalisation, Forfélin promet une aventure cosmique aussi délirante que mignonne.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Everybody Shogi (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad/Mac/Apple TV) : Everybody Shogi est un jeu de puzzle inspiré du shogi japonais, revisité de manière ludique et accessible pour tous les publics, même les débutants. Avec ses graphismes mignons et colorés, ses défis quotidiens, son mode histoire progressif et son système de collection de pièces personnalisables, le jeu mêle stratégie et légèreté. Proposé sur Apple Arcade sans publicité ni achat intégré, il permet aussi de défier des joueurs du monde entier en temps réel et d’évoluer grâce à un système de progression gratifiant.