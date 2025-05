C’est l’heure des nouveautés pour le service par abonnement Apple Arcade. Au programme de ce joli mois de mai, 5 nouveaux jeux, dont une très bonne prise (enfin, à notre humble avis). Voici donc le menu du mois :

What the Clash? (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad/Mac/Apple TV) : « Joue en solo ou défie tes amis dans des batailles 1 contre 1 dans ce jeu de fête hilarant ! Des centaines de mini-jeux idiots à travers d’innombrables combinaisons de cartes absurdes (et vraiment stupides) ! » Ce jeu des développeurs What the Golf? est notre gros coup de coeur sur mobile.Ce party-game propose une DA drollissime et un gameplay original qui permet d’hybrider des cartes afin de générer de nouveaux mini-jeux tous plus délirants les uns que les autres. Drôle, addictif et malin.

LEGO Friends Heartlake Rush+ (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad/Mac/Apple TV) : « Faites la course à travers Heartlake City avec les LEGO® Friends et leurs animaux de compagnie ! Jouez en tant qu’Aliya, Autumn, Nova, Leo, Liann, et bien d’autres. Personnalisez vos véhicules, collectionnez des trésors et évitez les obstacles ! Collectionnez et personnalisez avec les LEGO® Friends à Heartlake City ! Conduisez à travers les rues colorées avec vos personnages préférés et leurs adorables animaux de compagnie. » Ou quand Subway Surfers rencontre les LEGO. Ni plus, ni moins.

Words of Wonders: Search+ (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad/Mac/Apple TV) : « Bienvenue dans Words of Wonders: Search+ ! Partez pour un voyage autour du monde à la découverte de villes magnifiques et des secrets cachés des sept merveilles du monde. Vous perdrez la notion du temps tout en enrichissant votre vocabulaire grâce à ce jeu de mots croisés (littéralement !) merveilleux. En jouant à ce jeu de mots croisés hors ligne, vous explorerez la beauté de la langue anglaise et perfectionnerez vos compétences en résolution d’énigmes en retrouvant les mots dissimulés sur le plateau. Grâce à votre intelligence, vous pourrez combiner les lettres pour former des mots et résoudre les énigmatiques casse-têtes de ce genre captivant. »

with My Buddy (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad/Mac/Apple TV) : « Attention : les amoureux des chiens, des chats et des animaux. Passez plus de temps avec vos copains et apprenez à les connaître. Différentes sortes et personnalités. Commençons une nouvelle vie avec des copains uniques. » Un jeu de gestion d’animaux de compagnie largement inspiré du célébrissime Nintendogs de la Nintendo DS.



SUMI SUMI : Matching Puzzle+ (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad/Mac/Apple TV) : un tout mignon puzzle-game isométrique. Mettant en scène des personnages bien-aimés comme Rilakkuma et Sumikko Gurashi de la société japonaise San-X, ce jeu invite les joueurs dans le monde charmant des puzzles kawaii.