Apple présente la liste des jeux qui vont faire leur arrivée sur Apple Arcade au mois de mai. On retrouve cinq nouveaux titres cette fois-ci. En comparaison, il y en a eu six en avril.

Les jeux d’Apple Arcade en mai 2025

Le premier jeu ajouté à Apple Arcade en mai est WHAT THE CLASH?. Affrontez vos amis en ligne dans ce jeu farfelu. Découvrez des centaines de mini-jeux grâce aux combos de cartes tous plus loufoques les uns que les autres. Défiez vos amis et votre famille dans des combats à deux joueurs. Profitez des disciplines classiques comme le ping-pong, le tir à l’arc, la course en voiture… ou débloquez des cartes pour créer des mini-jeux inédits. Vos parties prendront très vite une drôle de tournure.

En deuxième jeu, on retrouve with My Buddy. Les amoureux des animaux vont adorer ce jeu réconfortant dans lequel les joueurs se lient avec une variété de chiens et de chats, chacun ayant sa propre personnalité et son propre aspect. Les joueurs vivront la croissance de leurs animaux, les nourriront à chaque étape de leur vie et les habilleront avec des tenues uniques pour exprimer leur individualité.

Le troisième titre est LEGO Friends Heartlake Rush+. Faites la course à travers Heartlake City avec les LEGO Friends et leurs animaux de compagnie. Jouez en tant qu’Aliya, Autumn, Nova, Leo, Liann, et bien d’autres. Personnalisez vos véhicules, collectionnez des trésors et évitez les obstacles.

Words of Wonders: Search+ est le quatrième jeu. Dans ce jeu, les joueurs cherchent des mots cachés sur le plateau de jeu tout en explorant des lieux emblématiques pour découvrir les secrets du monde. Au fur et à mesure qu’ils progressent dans les différents niveaux, les joueurs découvrent de nouveaux mots, mettent leurs connaissances à l’épreuve et élaborent des stratégies pour réussir à percer le mystère que cachent les mots.

Enfin, le cinquième titre est SUMI SUMI : Matching Puzzle+. Mettant en scène des personnages bien-aimés comme Rilakkuma et Sumikko Gurashi de la société japonaise de fabrication de personnages San-X, ce jeu invite les joueurs dans le monde charmant des puzzles kawaii.

Apple Arcade coûte 6,99€/mois. Le premier mois est offert.