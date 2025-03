Apple annonce l’arrivée de six nouveaux jeux sur Apple Arcade le 3 avril 2025, avec Katamari Damacy Rolling LIVE, Space Invaders Infinity Gene Evolve, Puffies, RollerCoaster Tycoon Classic+, The Game of Life 2+ et Sesame Street Mecha Builders+.

Katamari Damacy Rolling LIVE

Dans ce jeu d’action excentrique — une exclusivité Apple Arcade — les joueurs développent leur Katamari en faisant rouler des objets éparpillés sur la terre. Doté d’un gameplay unique et fantaisiste, et d’une bande-son captivante qui mélange différents genres, le jeu invite les joueurs à dynamiser le « live stream » du roi en faisant rouler leur Katamari pour créer des étoiles. Au fur et à mesure que les utilisateurs progressent, des commentaires de fans apparaissent dans le jeu, et plus ils jouent longtemps, plus leur audience augmente. En relevant les défis du roi et en augmentant leur nombre d’abonnés, les joueurs peuvent débloquer de nouvelles scènes dynamiques.

Space Invaders Infinity Gene Evolve

La franchise emblématique et durable revient en exclusivité sur Apple Arcade. Space Invaders Infinity Gene Evolve combine une action exaltante avec un gameplay intuitif, où les joueurs peuvent passer en toute transparence du mode classique au mode shoot’em-up, tout en s’adaptant à la volée aux schémas d’attaque des ennemis. Au fur et à mesure que le jeu progresse, son esthétique rétro se transforme en un jeu de tir 3D de pointe, permettant de débloquer des vaisseaux de plus en plus puissants, y compris des combattants invités issus des jeux de tir TAITO classiques tels que Darius, Night Striker et RayStorm.

Puffies

C’est un casse-tête qui réinvente l’expérience classique du puzzle avec une touche nostalgique et irrésistible inspirée des autocollants en relief. Résolvez des niveaux captivants de difficulté variable en assemblant des autocollants en relief dessinés à la main et constituez une collection époustouflante au fil de votre progression.

RollerCoaster Tycoon Classic+

Combinant les caractéristiques de deux des jeux les plus populaires et les plus appréciés de la série, RollerCoaster Tycoon et RollerCoaster Tycoon 2, ce nouveau jeu invite les joueurs à créer et à gérer des parcs incroyables avec les manèges les plus extraordinaires que l’on puisse imaginer. Amélioré pour iPhone et iPad, RollerCoaster Tycoon Classic+ offre la même profondeur de jeu et le même style graphique unique que les jeux PC à succès de Chris Sawyer. Il comprend également trois packs d’extension — Wacky Worlds, Time Twister et Toolkit — et est jouable sur iPhone, iPad et Mac.

The Game of Life 2+

The Game of Life 2+ vous offre un millier de vies potentielles ! Chercherez-vous l’âme sœur ou vivrez-vous en solitaire ? Aurez-vous des enfants ou un petit chat ? Plongerez-vous dans la carrière de vos rêves ou changerez-vous de voie ? À vous de choisir !

Sesame Street Mecha Builders+

Partez à l’aventure avec Mecha Elmo, Cookie Monster et Abby Cadabby ! Découvrez les sciences, l’ingénierie, la créativité et les mathématiques à travers des jeux et activités captivants pour les enfants de 2 à 6 ans. Amusement et apprentissage garantis !

Apple Arcade coûte 6,99€/mois. Le premier mois est offert.