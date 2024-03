Apple Arcade va accueillir cinq nouveaux jeux en avril 2024. Deux d’entre eux auront la particularité d’être disponibles sur l’Apple Vision Pro. Les jeux sur les différents appareils Apple arriveront le 4 avril, là où les titres pour le Vision Pro seront disponibles le 25 avril.

Les nouveaux jeux d’Apple Arcade en avril 2024

Le premier jeu d’avril qui débarque sur Apple Arcade est Puyo Puyo Puzzle Pop développé par Sega. Créé par la même équipe de développement à l’origine du jeu de console Puyo Puyo original, Puyo Puyo Puzzle Pop est le nouveau titre de la franchise de jeux de puzzle japonais classiques. Exclusivement sur Apple Arcade, le jeu propose une histoire originale, 24 personnages jouables issus de la série Puyo Puyo et des batailles multijoueurs en temps réel avec jusqu’à quatre joueurs.

En deuxième jeu, on retrouve Super Monsters Ate My Condo+. Le jeu d’action et de puzzle chaotique fait son grand retour sur mobile avec son gameplay original et ses graphismes modernisés. Les joueurs doivent faire glisser et associer les appartements de même couleur pour marquer des points et nourrir les monstres insatiables.

Le troisième titre est Sago Mini Trips+. Il rassemble quatre jeux préscolaires. Les joueurs peuvent voyager vers des destinations lointaines avec leurs amis Sago Mini et découvrir des tas de choses amusantes et de surprises en chemin.

Crossy Road Castle est le quatrième jeu à rejoindre Apple Arcade avec une disponibilité sur le Vision Pro. En utilisant uniquement les gestes intuitifs de la main, les joueurs escaladent en coopération une tour qui tourne sans fin, aussi haut qu’ils le peuvent, avec jusqu’à quatre amis sur des appareils Apple.

Enfin, le cinquième jeu est Solitaire Stories, là encore sur l’Apple Vision Pro. Il offre une toute nouvelle façon de jouer à son jeu de cartes préféré en pinçant et en déplaçant directement les cartes sur une table de jeu personnelle en 3D, où que l’on se trouve.