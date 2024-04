Apple lève le voile sur les jeux qui vont être disponibles sur Apple Arcade en mai. Il y aura trois titres au programme, accessibles dès le 2 mai.

Le premier jeu de mai à débarquer sur Apple Arcade est A Slight Chance of Sawblades+. Esquivez, sautez et faites des sauts périlleux sur des lames de scie acérées comme des rasoirs pour tenter de survivre à la tempête mortelle. Participez au classement mondial pour la place du meilleur sauteur de lame. Débloquez des personnages excentriques et extravagants pour vous joindre au chaos du saut de lame.

En deuxième, on retrouvera Dicey Dungeons+. Dans ce roguelike à construction de deck au rythme effréné, vous affronterez des monstres, vous découvrirez du butin de qualité, et vous ferez progresser vos héros afin de terrasser la Déesse de la Chance, Lady Aléa en personne. Peaufinez soigneusement vos stratégies, afin de tenir tête à l’incertitude d’un lancer de dés…

Enfin, les joueurs auront Summer Pop!+. Ce paradis balnéaire vous plonge dans une atmosphère détendue de ciel bleu et de mer claire. Profitez de la douce brise marine, promenez-vous sur la plage dorée, allez pêcher et plonger avec le petit raton laveur, regardez l’ours polaire faire des glaces, tentez votre chance à la machine à griffes et savourez une boisson rafraîchissante au magasin de boissons. Rejoignez les petits animaux pour des vacances au bord de la mer.

Apple Arcade coûte 6,99€/mois. Le premier mois est offert.