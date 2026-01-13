« En r’tard, en r’tard. J’ai rendez-vous que’que part » chante le Lapin Blanc d’Alice au Pays des Merveilles, et chez iPhoneAddict aussi, il nous arrive de ne pas être à l’heure : 4 nouveaux jeux sont en effet sortis dans Apple Arcade la semaine passée, et il serait peut-être temps de vous en dire un mot, surtout qu’il y a une petite pépite casu dans le tas. Allez, on commence le tour des popottes :

Cozy Caravan : « Fabrique des objets d’artisanat, cuisine des plats savoureux et confectionne d’élégants vêtements, avant d’installer ton kiosque sur le marché et de faire découvrir tes créations aux habitants. Sur la route, tu rencontreras des personnages hauts en couleur qui auront tous besoin de ton aide. » Le jeu est beaucoup trop mignon, avec des graphismes à faire passer Animal Crossing pour une ébauche.

Potion Punch 2+ : Potion Punch 2 est un jeu de gestion de temps amusant et casual où vous faites équipe avec un jeune alchimiste pour préparer et vendre toutes sortes de potions magiques. Efficace même si très casu.

Sago Mini Jinja’s Garden : ce jeu destiné aux plus petits propose une aventure en monde ouvert en 3D signée par le studio Sago Mini. Conçu pour les enfants de 3 à 6 ans, le jeu invite les joueurs à planter un jardin, cuisiner des plats et accomplir des missions pour les amis de Sago Mini.

True Skate+ : la célèbre simulation de skateboard « au bout des doigts » revient dans une version « + » sans publicité et sans achats intégrés.