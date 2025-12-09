Apple étoffe une nouvelle fois son service Apple Arcade avec l’arrivée de quatre jeux inédits dès le 8 janvier. Une rentrée placée sous le signe de l’exploration, de la créativité et du divertissement familial, qui confirme la stratégie d’Apple : proposer des expériences premium sans publicités ni achats intégrés.

Cozy Caravan : un voyage chaleureux et contemplatif

Parmi les nouveautés de janvier, Cozy Caravan fait figure de tête d’affiche. Disponible en exclusivité mobile sur Apple Arcade, ce jeu solo invite les joueurs à parcourir un monde bucolique à bord d’une petite caravane. Artisanat, commerce itinérant et rencontres s’entremêlent dans une atmosphère apaisante. Apple met en avant « un univers où l’on tisse des liens et où l’on répand la gentillesse », une proposition rare dans le paysage mobile.

Un nouvel opus Sago Mini pour les plus jeunes

Les équipes de Sago Mini, déjà incontournables auprès des familles, lancent Sago Mini Jinja’s Garden. Conçu pour les enfants de 3 à 6 ans, ce titre en 3D propose un monde ouvert où planter, récolter et aider les voisins permet d’explorer à son rythme, sans pression ni contrainte.

Deux versions Arcade de jeux à succès

Deux autres titres rejoignent également le catalogue sous leur version « + », débarrassée des achats intégrés :

, présenté comme le simulateur de skate ultime. Potion Punch 2+, un jeu de gestion nerveux mêlant magie et service express.

Avec ces quatre ajouts, Apple Arcade continue de consolider un catalogue qui dépasse désormais les 200 jeux. Une dynamique qui confirme l’importance du service dans la stratégie d’Apple, alors que le jeu mobile premium connaît un regain d’intérêt. Janvier s’annonce ainsi comme un mois prometteur pour les abonnés en quête de nouvelles expériences à découvrir sur iPhone, iPad ou Mac.