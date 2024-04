C’est (enfin) jour de sortie pour Apple Arcade, avec l’arrivée dans le service de trois jeux, dont malheureusement une seule réelle nouveauté : Puyo Puyo Puzzle Pop, Super Monsters Ate My Condo+ et Sago Mini Trips+ sont donc disponibles dès à présent dans Apple Arcade. Pas de gros jeux encore pour le service, mais sait-on jamais les prochaines semaines…

Puyo Puyo Puzzle Pop (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) est édité par Sega et a été créé par la même équipe de développement à l’origine du Puyo Puyo original. Ce grand classique du puzzle game propose quelques nouveautés pour cette version Apple Arcade, soit une histoire originale, 24 personnages jouables issus de la série Puyo Puyo et un mode multijoueurs jusqu’à quatre joueurs.



Super Monsters Ate My Condo+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) est un jeu d’action frénétique et surtout très addictif. Ce n’est pas une nouveauté, mais l’arrivée de ce classique dans le service par abonnement est une bonne nouvelle. Il faudra être à la fois très rapide et précis pour nourrir les montres avec les bonnes tranches de nourriture. Crampe de l’index à prévoir…

Enfin Sago Mini Trips+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) s’adresse aux tous petits (niveau préscolaire). Ce titre coloré cumule des petites activités destinées à éveiller les capacités intellectuelles de nos marmots. La réalisation d’ensemble est très correcte pour ce type de Ludo-éductif.