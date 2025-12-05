Apple Arcade vient de frapper fort en intégrant à son catalogue l’un des jeux mobiles les plus populaires de l’histoire, le bien nommé Subway Surfers+ (Lien Apple Arcade). Le célèbre endless runner, téléchargé à des milliards d’exemplaires depuis son lancement en 2012 (oui, vous avez bien lu), fait son arrivée dans une version premium, sans publicité ni achats intégrés, une version exclusivement réservée aux abonnés du service de gaming d’Apple.

Une version repensée pour l’abonnement

Cette nouvelle édition conserve le gameplay nerveux et addictif qui a fait le succès du titre, tout en proposant des mécaniques adaptées à l’expérience Apple Arcade. Les joueurs peuvent désormais ressusciter leur personnage différemment, progresser plus librement et collectionner les récompenses sans aucune contrainte commerciale. À noter qu’un spin-off, Subway Surfers Tag, était déjà disponible sur la plateforme depuis 2022.

Cinq jeux pour renouveler l’expérience

Aux côtés de Subway Surfers+, Apple accueille également quatre autres titres aux univers très variés. SpongeBob: Patty Pursuit 2 signe le retour d’un jeu de plateforme dynamique. PowerWash Simulator invite à nettoyer véhicules et bâtiments à haute pression. Cult of the Lamb Arcade Edition transpose sur mobile un roguelite acclamé par la critique, NARUTO: Ultimate Ninja STORM+ propose des combats en 3D inspirés de la célèbre licence japonaise, et enfin, Glassbreaker champions of Moss se joue uniquement sur l’Apple Vision Pro (en vraie VR !).

Accessible sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Vision Pro, Apple Arcade continue d’étoffer son offre de jeux premium sans publicité ni microtransactions. Avec ces nouvelles arrivées, le service confirme sa volonté d’attirer un public toujours plus large.