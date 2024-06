Apple reprend la première place à la Bourse en étant l’entreprise avec la plus grosse capitalisation boursière et dépassant ainsi Microsoft. Cela intervient après l’annonce d’Apple Intelligence, l’IA d’Apple qui sera présente sur iOS 18 et macOS Sequoia.

Apple redevient la plus grosse entreprise à la Bourse

Pendant des années, Apple a été à la première place à la Bourse. Mais le groupe s’est fait rattraper, notamment par Microsoft qui a beaucoup misé sur les services et l’IA à la suite d’un partenariat avec OpenAI, le créateur de ChatGPT. Cela a plu aux marchés.

Et il y a quelques jours à peine, Nvidia avait réussi à dépasser Apple à la Bourse, en devenant la deuxième plus grosse entreprise. Mais les choses ont changé depuis la keynote d’ouverture de la WWDC 2024.

Depuis hier, l’action d’Apple (AAPL) ne cesse de grimper. À ce moment, le cours est de 213,44 dollars, en hausse de 3,03%. La capitalisation boursière du fabricant d’iPhone est de 3 280 milliards de dollars. En face, Microsoft a son action (MSFT) qui est à 438,08 dollars, en hausse de 1,25%. Sa capitalisation boursière est de 3 260 milliards de dollars. Pour sa part, Nvidia (NVDA) a son cours à 124,53 dollars, en hausse de 2,99%, et une capitalisation boursière de 3 070 milliards de dollars.

Cette hausse pour Apple est moyennement une surprise. Beaucoup de personnes attendaient de voir ce que le fabricant allait annoncer pour l’intelligence artificielle. Beaucoup d’acteurs majeurs de la tech sont déjà présents sur ce marché, dont Microsoft, Google et OpenAI. Et comme nous pouvons le voir, les actionnaires ont apprécié Apple Intelligence.