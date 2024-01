Apple (AAPL) n’est plus l’entreprise avec la plus grosse capitalisation boursière. En effet, le fabricant d’iPhone s’est fait voler la première place par Microsoft (MSFT). Le groupe devient l’entreprise la plus valorisée au monde.

Microsoft dépasse Apple

Les actions de Microsoft ont augmenté de 1,5%, ce qui lui a permis d’atteindre une valorisation boursière de 2 888 milliards de dollars, son avance dans la course à l’intelligence artificielle générative ayant attiré les investisseurs. Apple a reculé de 0,3%, avec une capitalisation boursière de 2 887 milliards de dollars. C’est la première fois depuis 2021 que sa valorisation passe en dessous de celle de Microsoft.

Le recul d’Apple fait suite à une série de révisions à la baisse des notations qui ont alimenté les craintes que les ventes de l’iPhone, sa plus grande vache à lait, restent faibles, en particulier en Chine qui se veut un marché important.

À l’inverse, Microsoft plaît à beaucoup d’investisseurs. Leur enthousiasme pour la nouvelle vague d’IA générative, stimulée par l’énorme popularité du ChatGPT d’OpenAI depuis son lancement fin 2022, s’est poursuivi cette année, Microsoft étant l’un de ses plus grands bénéficiaires. Microsoft a investi des milliards de dollars dans OpenAI, ce qui lui permet notamment de proposer GPT-4 à ses utilisateurs avec Bing notamment.

À voir maintenant comment la situation va évoluer le 1er février prochain, lorsqu’Apple publiera ses résultats financiers qui concerneront le premier trimestre de son année fiscale 2024, ce qui correspond au quatrième trimestre de 2023 dans notre calendrier. Ce sera l’occasion de voir si les ventes d’iPhone et des autres produits sont en baisse, comme certains analystes le pensent. Si Apple rassure les investisseurs, alors la société pourrait reprendre la première place à la Bourse.